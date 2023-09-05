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Warner Bros потеряет до 500 миллионов долларов из-за забастовок в США - РИА Новости, 05.09.2023
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20:36 05.09.2023 (обновлено: 20:38 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/wb-1894405630.html
Warner Bros потеряет до 500 миллионов долларов из-за забастовок в США
Warner Bros потеряет до 500 миллионов долларов из-за забастовок в США - РИА Новости, 05.09.2023
Warner Bros потеряет до 500 миллионов долларов из-за забастовок в США
Компания Warner Bros. Discovery ожидает, что может потерять до 500 миллионов долларов прибыли из-за продолжающейся забастовки Гильдии киноактеров и федерации... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:36
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Компания Warner Bros. Discovery ожидает, что может потерять до 500 миллионов долларов прибыли из-за продолжающейся забастовки Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA), говорится в отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Бывший исполнительный директор киностудий Paramount и 20th Century Fox Барри Диллер ранее заявлял, что киноиндустрию в США ждет "абсолютный коллапс", если забастовки профсоюза сценаристов и профсоюза актеров Голливуда не прекратятся до 1 сентября. "Компания предполагает, что финансовые последствия забастовок для Warner Bros. Discovery сохранятся до конца 2023 года... Скорректированный показатель (прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации - ред.) EBITDA окажет негативное влияние примерно на 300-500 миллионов долларов", - говорится в отчете. В компании отметили, что ее руководство "надеется" на прекращение забастовок, несмотря на невозможность предсказать, когда именно это произойдет. Гильдия киноактеров начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип. В августе профсоюз сообщал, что на забастовку у студии Universal в Калифорнии вышли более пяти тысяч членов SAG-AFTRA, а также членов Гильдии писателей (WGA) США.
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сша, голливуд, калифорния, 20th century fox, amazon, netflix
США, Голливуд, Калифорния, 20th Century Fox, Amazon, Netflix
Warner Bros потеряет до 500 миллионов долларов из-за забастовок в США

Warner Bros: потеря прибыли составит до 500 миллионов долларов из-за забастовки

© Warner Bros. PicturesКадр из трейлера фильма "Барби"
Кадр из трейлера фильма Барби
© Warner Bros. Pictures
Кадр из трейлера фильма "Барби". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Компания Warner Bros. Discovery ожидает, что может потерять до 500 миллионов долларов прибыли из-за продолжающейся забастовки Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA), говорится в отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Бывший исполнительный директор киностудий Paramount и 20th Century Fox Барри Диллер ранее заявлял, что киноиндустрию в США ждет "абсолютный коллапс", если забастовки профсоюза сценаристов и профсоюза актеров Голливуда не прекратятся до 1 сентября.
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"Компания предполагает, что финансовые последствия забастовок для Warner Bros. Discovery сохранятся до конца 2023 года... Скорректированный показатель (прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации - ред.) EBITDA окажет негативное влияние примерно на 300-500 миллионов долларов", - говорится в отчете.
В компании отметили, что ее руководство "надеется" на прекращение забастовок, несмотря на невозможность предсказать, когда именно это произойдет.
Гильдия киноактеров начала забастовку после того, как не смогла договориться с Альянсом продюсеров об улучшении условий труда. Как сообщал профсоюз, в забастовках и пикетах по всей стране должны принять участие актеры и сотрудники таких медиакомпаний, как Amazon, Disney, Fox, Netflix, Paramount, Sony, Universal, Warner Bros. и других. О своей поддержке забастовки заявили такие известные актрисы, как Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип.
В августе профсоюз сообщал, что на забастовку у студии Universal в Калифорнии вышли более пяти тысяч членов SAG-AFTRA, а также членов Гильдии писателей (WGA) США.
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СШАГолливудКалифорния20th Century FoxAmazonNetflix
 
 
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