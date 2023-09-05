Рейтинг@Mail.ru
Минтруд не поддержал идею о выплатах многодетным на сборы детей в школу - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/vyplaty-1894241893.html
Минтруд не поддержал идею о выплатах многодетным на сборы детей в школу
Минтруд не поддержал идею о выплатах многодетным на сборы детей в школу - РИА Новости, 05.09.2023
Минтруд не поддержал идею о выплатах многодетным на сборы детей в школу
Минтруд РФ не поддержал инициативу "Справедливой России - За Правду" (СРЗП) о введении ежегодных выплат многодетным и малоимущим семьям на сборы детей в школу,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:59
2023-09-05T10:59
общество
россия
сергей миронов
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минтруд РФ не поддержал инициативу "Справедливой России - За Правду" (СРЗП) о введении ежегодных выплат многодетным и малоимущим семьям на сборы детей в школу, фракция будет вносить соответствующие поправки в бюджет на 2024 и последующие годы для выделения суммы на эти нужды, заявил глава эсеров Сергей Миронов в Telegram-канале. В июле Миронов и первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести федеральный сертификат на сборы детей в школу для малообеспеченных и многодетных семей. В нём предлагалось ввести сертификаты в размере 22 тысяч 300 рублей для мальчиков и 26 тысяч 800 рублей для девочек, а также предусматривалась его ежегодная индексация на уровне инфляции. "Министерство труда и социальной защиты РФ не поддержало инициативу нашей фракции "Справедливая Россия – За правду" о введении ежегодных выплат многодетным и малоимущим семьям на сборы детей в школу. Депутаты СРЗП будут добиваться включения этих расходов в проект бюджета на 2024 год", - написал Миронов. По его словам, ответ министерства сводится к двум тезисам: помощь нуждающимся должны оказывать региональные власти, а у федерального центра на это денег нет. "Хотел бы напомнить коллегам по Государственной Думе, что, по конституции, именно парламент определяет размер и цели бюджета. В наших силах изыскать средства на помощь гражданам – нашим избирателям. А не слепо следовать мантре правительства о том, что на это нет денег", - подчеркнул Миронов.
https://ria.ru/20230830/ldpr-1893066512.html
https://ria.ru/20220831/shkolniki-1813320993.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_046d95273a26c27319c9655e594c5b79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей миронов, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Сергей Миронов, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд не поддержал идею о выплатах многодетным на сборы детей в школу

Минтруд не поддержал идею СРЗП о выплатах многодетным на сборы детей в школу

© Depositphotos.com / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Depositphotos.com / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минтруд РФ не поддержал инициативу "Справедливой России - За Правду" (СРЗП) о введении ежегодных выплат многодетным и малоимущим семьям на сборы детей в школу, фракция будет вносить соответствующие поправки в бюджет на 2024 и последующие годы для выделения суммы на эти нужды, заявил глава эсеров Сергей Миронов в Telegram-канале.
В июле Миронов и первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести федеральный сертификат на сборы детей в школу для малообеспеченных и многодетных семей. В нём предлагалось ввести сертификаты в размере 22 тысяч 300 рублей для мальчиков и 26 тысяч 800 рублей для девочек, а также предусматривалась его ежегодная индексация на уровне инфляции.
Первоклассники на праздновании Дня знаний - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
ЛДПР предложила выплачивать компенсации на сборы каждого школьника
30 августа, 09:20
«
"Министерство труда и социальной защиты РФ не поддержало инициативу нашей фракции "Справедливая Россия – За правду" о введении ежегодных выплат многодетным и малоимущим семьям на сборы детей в школу. Депутаты СРЗП будут добиваться включения этих расходов в проект бюджета на 2024 год", - написал Миронов.
По его словам, ответ министерства сводится к двум тезисам: помощь нуждающимся должны оказывать региональные власти, а у федерального центра на это денег нет.
«
"Хотел бы напомнить коллегам по Государственной Думе, что, по конституции, именно парламент определяет размер и цели бюджета. В наших силах изыскать средства на помощь гражданам – нашим избирателям. А не слепо следовать мантре правительства о том, что на это нет денег", - подчеркнул Миронов.
Продажа школьных принадлежностей - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Стало известно, сколько денег потратили россияне на сборы детей в школу
31 августа 2022, 08:47
 
ОбществоРоссияСергей МироновМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала