Минтруд не поддержал идею о выплатах многодетным на сборы детей в школу
Минтруд не поддержал идею СРЗП о выплатах многодетным на сборы детей в школу
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минтруд РФ не поддержал инициативу "Справедливой России - За Правду" (СРЗП) о введении ежегодных выплат многодетным и малоимущим семьям на сборы детей в школу, фракция будет вносить соответствующие поправки в бюджет на 2024 и последующие годы для выделения суммы на эти нужды, заявил глава эсеров Сергей Миронов в Telegram-канале.
В июле Миронов и первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести федеральный сертификат на сборы детей в школу для малообеспеченных и многодетных семей. В нём предлагалось ввести сертификаты в размере 22 тысяч 300 рублей для мальчиков и 26 тысяч 800 рублей для девочек, а также предусматривалась его ежегодная индексация на уровне инфляции.
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"Министерство труда и социальной защиты РФ не поддержало инициативу нашей фракции "Справедливая Россия – За правду" о введении ежегодных выплат многодетным и малоимущим семьям на сборы детей в школу. Депутаты СРЗП будут добиваться включения этих расходов в проект бюджета на 2024 год", - написал Миронов.
По его словам, ответ министерства сводится к двум тезисам: помощь нуждающимся должны оказывать региональные власти, а у федерального центра на это денег нет.
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"Хотел бы напомнить коллегам по Государственной Думе, что, по конституции, именно парламент определяет размер и цели бюджета. В наших силах изыскать средства на помощь гражданам – нашим избирателям. А не слепо следовать мантре правительства о том, что на это нет денег", - подчеркнул Миронов.