https://ria.ru/20230905/vybory-1894391264.html
В Мосгоризбиркоме заявили о готовности систем к проведению выборов
В Мосгоризбиркоме заявили о готовности систем к проведению выборов - РИА Новости, 05.09.2023
В Мосгоризбиркоме заявили о готовности систем к проведению выборов
Все системы готовы к проведению выборов в Москве, тестирование показало работоспособность терминалов электронного голосования, сообщил секретарь Мосгоризбиркома РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:07
2023-09-05T19:07
2023-09-05T19:07
политика
москва
новомосковский административный округ
дистанционное электронное голосование
мосгоризбирком
тинао
владимир попов
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152343/87/1523438731_0:95:3304:1954_1920x0_80_0_0_ce70ddebc86dcd2f1b47c2b566084ba9.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Все системы готовы к проведению выборов в Москве, тестирование показало работоспособность терминалов электронного голосования, сообщил секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году. "Все избирательные комиссии готовы, избирательные участки подготовлены, оборудование, необходимое для организации процесса голосования, на местах. Тестирование, которое прошло 25 августа, показало работоспособность всех 146 избирательных участков, на которых тестировалось оборудование. Надеяться есть основания на хорошие результаты, хороший итог окончания избирательного процесса в городе Москве. У нас все готово", - рассказал Попов. Как отметили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2023 году, в ходе тестового голосования 25 августа все терминалы электронного голосования на избирательных участках столицы прошли стресс-тесты."Ничто не нарушит ход голосования и не остановит запись голосов в блокчейн, избиратель сможет проголосовать в любом случае. Система полностью готова к грядущим выборам", - добавили в пресс-службе. Как уточнил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев, не обязательно голосовать в 8.01 в пятницу, это можно сделать в любое удобное время на с 8.00 8 сентября до 20.00 10 сентября. Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) пройдут с 8 по 10 сентября.
москва
новомосковский административный округ
тинао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152343/87/1523438731_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_be17ada38a1b90a17cb962ca519e8c6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, новомосковский административный округ, дистанционное электронное голосование, мосгоризбирком, тинао, владимир попов, выборы
Политика, Москва, Новомосковский административный округ, Дистанционное электронное голосование, Мосгоризбирком, ТиНАО, Владимир Попов, Выборы
В Мосгоризбиркоме заявили о готовности систем к проведению выборов
Попов заявил о готовности систем и терминалов к проведению выборов в Москве
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Все системы готовы к проведению выборов в Москве, тестирование показало работоспособность терминалов электронного голосования, сообщил секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.
"Все избирательные комиссии готовы, избирательные участки подготовлены, оборудование, необходимое для организации процесса голосования, на местах. Тестирование, которое прошло 25 августа, показало работоспособность всех 146 избирательных участков, на которых тестировалось оборудование. Надеяться есть основания на хорошие результаты, хороший итог окончания избирательного процесса в городе Москве. У нас все готово", - рассказал Попов.
Как отметили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в 2023 году, в ходе тестового голосования 25 августа все терминалы электронного голосования на избирательных участках столицы прошли стресс-тесты.
"Ничто не нарушит ход голосования и не остановит запись голосов в блокчейн, избиратель сможет проголосовать в любом случае. Система полностью готова к грядущим выборам", - добавили в пресс-службе.
Как уточнил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев, не обязательно голосовать в 8.01 в пятницу, это можно сделать в любое удобное время на с 8.00 8 сентября до 20.00 10 сентября.
Выборы мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО
) пройдут с 8 по 10 сентября.