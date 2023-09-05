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В Мосгоризбиркоме рассчитывают на большую явку на выборах мэра
В Мосгоризбиркоме рассчитывают на большую явку на выборах мэра - РИА Новости, 05.09.2023
В Мосгоризбиркоме рассчитывают на большую явку на выборах мэра
В Московской городской избирательной комиссии не исключают, что явка на выборах мэра столицы может превысить 50%, сообщил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T06:21
2023-09-05T06:21
2023-09-05T06:21
политика
москва
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мосгоризбирком
московская городская избирательная комиссия
дмитрий реут
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Московской городской избирательной комиссии не исключают, что явка на выборах мэра столицы может превысить 50%, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут. Он отметил, что комиссия рассчитывает на большую явку, учитывая высокий уровень гражданской сознательности и правовой культуры избирателей. "Выборы мэра в Москве всегда вызывают у избирателей наибольший интерес, высокая явка москвичей не вызывает сомнений", - сказал Реут. Отвечая на уточняющий вопрос, превысит ли явка 50%, он ответил "Наверняка". Выборы мэра Москвы и муниципальные в Новой Москве в этом году пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.
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политика, москва, новая москва, мосгоризбирком, московская городская избирательная комиссия, дмитрий реут
Политика, Москва, Новая Москва, Мосгоризбирком, Московская городская избирательная комиссия, Дмитрий Реут
В Мосгоризбиркоме рассчитывают на большую явку на выборах мэра
В Мосгоризбиркоме уверены, что явка на выборах мэра может превысить 50%