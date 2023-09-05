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В Мосгоризбиркоме рассчитывают на большую явку на выборах мэра - РИА Новости, 05.09.2023
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06:21 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/vybory-1894215715.html
В Мосгоризбиркоме рассчитывают на большую явку на выборах мэра
В Мосгоризбиркоме рассчитывают на большую явку на выборах мэра - РИА Новости, 05.09.2023
В Мосгоризбиркоме рассчитывают на большую явку на выборах мэра
В Московской городской избирательной комиссии не исключают, что явка на выборах мэра столицы может превысить 50%, сообщил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T06:21
2023-09-05T06:21
политика
москва
новая москва
мосгоризбирком
московская городская избирательная комиссия
дмитрий реут
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Московской городской избирательной комиссии не исключают, что явка на выборах мэра столицы может превысить 50%, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут. Он отметил, что комиссия рассчитывает на большую явку, учитывая высокий уровень гражданской сознательности и правовой культуры избирателей. "Выборы мэра в Москве всегда вызывают у избирателей наибольший интерес, высокая явка москвичей не вызывает сомнений", - сказал Реут. Отвечая на уточняющий вопрос, превысит ли явка 50%, он ответил "Наверняка". Выборы мэра Москвы и муниципальные в Новой Москве в этом году пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.
https://ria.ru/20230724/golosovanie-1885942820.html
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политика, москва, новая москва, мосгоризбирком, московская городская избирательная комиссия, дмитрий реут
Политика, Москва, Новая Москва, Мосгоризбирком, Московская городская избирательная комиссия, Дмитрий Реут
В Мосгоризбиркоме рассчитывают на большую явку на выборах мэра

В Мосгоризбиркоме уверены, что явка на выборах мэра может превысить 50%

© РИА Новости / Алексей Ничукин | Перейти в медиабанкЗдание Мосгоризбиркома
Здание Мосгоризбиркома - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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Здание Мосгоризбиркома. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Московской городской избирательной комиссии не исключают, что явка на выборах мэра столицы может превысить 50%, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут.
Он отметил, что комиссия рассчитывает на большую явку, учитывая высокий уровень гражданской сознательности и правовой культуры избирателей.
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"Выборы мэра в Москве всегда вызывают у избирателей наибольший интерес, высокая явка москвичей не вызывает сомнений", - сказал Реут.
Отвечая на уточняющий вопрос, превысит ли явка 50%, он ответил "Наверняка".
Выборы мэра Москвы и муниципальные в Новой Москве в этом году пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.
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ПолитикаМоскваНовая МоскваМосгоризбиркомМосковская городская избирательная комиссияДмитрий Реут
 
 
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