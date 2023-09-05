https://ria.ru/20230905/vybory-1894215715.html

В Мосгоризбиркоме рассчитывают на большую явку на выборах мэра

В Мосгоризбиркоме рассчитывают на большую явку на выборах мэра - РИА Новости, 05.09.2023

В Мосгоризбиркоме рассчитывают на большую явку на выборах мэра

В Московской городской избирательной комиссии не исключают, что явка на выборах мэра столицы может превысить 50%, сообщил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T06:21

2023-09-05T06:21

2023-09-05T06:21

политика

москва

новая москва

мосгоризбирком

московская городская избирательная комиссия

дмитрий реут

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Московской городской избирательной комиссии не исключают, что явка на выборах мэра столицы может превысить 50%, сообщил в интервью РИА Новости заместитель председателя комиссии Дмитрий Реут. Он отметил, что комиссия рассчитывает на большую явку, учитывая высокий уровень гражданской сознательности и правовой культуры избирателей. "Выборы мэра в Москве всегда вызывают у избирателей наибольший интерес, высокая явка москвичей не вызывает сомнений", - сказал Реут. Отвечая на уточняющий вопрос, превысит ли явка 50%, он ответил "Наверняка". Выборы мэра Москвы и муниципальные в Новой Москве в этом году пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября.

https://ria.ru/20230724/golosovanie-1885942820.html

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политика, москва, новая москва, мосгоризбирком, московская городская избирательная комиссия, дмитрий реут