https://ria.ru/20230905/vsu-1894317980.html

Ответ Путина про контрнаступление ВСУ восхитил китайцев

Ответ Путина про контрнаступление ВСУ восхитил китайцев - РИА Новости, 05.09.2023

Ответ Путина про контрнаступление ВСУ восхитил китайцев

Читатели китайского портала "Гуаньча" согласились с высказыванием Владимира Путина, который назвал контрнаступление ВСУ провалом. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:49

2023-09-05T15:49

2023-09-05T15:55

в мире

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россия

владимир путин

вооруженные силы украины

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" согласились с высказыванием Владимира Путина, который назвал контрнаступление ВСУ провалом."На Украине каждый день рождается меньше детей, чем погибает солдат, и это если не считать бегущих за границу. У этой страны уже нет будущего", — написал пользователь."Если бы Украина добилась большой военной победы или существенного прогресса, она бы не уволила своего министра обороны", — заметил другой юзер."400 тысяч человек, которые пошли на пушечное мясо, — и даже это не пробудило украинский народ. В таком случае я даже не могу ему посочувствовать", — согласился с ним третий комментатор."Если все так и продолжится, на Украине останутся только старики да немощные", — прокомментировал еще один читатель."Украинский народ страдает от глупости своих властей", — резюмировал один из участников дискуссии.Накануне Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом назвал контрнаступление ВСУ провалом. Он выразил надежду, что "дальше будет именно так", и напомнил, что Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров.Украина 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230802/ukraina-1887796385.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894197421.html

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