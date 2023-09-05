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Ответ Путина про контрнаступление ВСУ восхитил китайцев - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:49 05.09.2023 (обновлено: 15:55 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/vsu-1894317980.html
Ответ Путина про контрнаступление ВСУ восхитил китайцев
Ответ Путина про контрнаступление ВСУ восхитил китайцев - РИА Новости, 05.09.2023
Ответ Путина про контрнаступление ВСУ восхитил китайцев
Читатели китайского портала "Гуаньча" согласились с высказыванием Владимира Путина, который назвал контрнаступление ВСУ провалом. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:49
2023-09-05T15:55
в мире
украина
китай
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" согласились с высказыванием Владимира Путина, который назвал контрнаступление ВСУ провалом."На Украине каждый день рождается меньше детей, чем погибает солдат, и это если не считать бегущих за границу. У этой страны уже нет будущего", — написал пользователь."Если бы Украина добилась большой военной победы или существенного прогресса, она бы не уволила своего министра обороны", — заметил другой юзер."400 тысяч человек, которые пошли на пушечное мясо, — и даже это не пробудило украинский народ. В таком случае я даже не могу ему посочувствовать", — согласился с ним третий комментатор."Если все так и продолжится, на Украине останутся только старики да немощные", — прокомментировал еще один читатель."Украинский народ страдает от глупости своих властей", — резюмировал один из участников дискуссии.Накануне Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом назвал контрнаступление ВСУ провалом. Он выразил надежду, что "дальше будет именно так", и напомнил, что Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров.Украина 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230802/ukraina-1887796385.html
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в мире, украина, китай, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, москва, турция
В мире, Украина, Китай, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Москва, Турция
Ответ Путина про контрнаступление ВСУ восхитил китайцев

Читатели "Гуаньча" согласились со словами Путина о провале контрнаступления ВСУ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" согласились с высказыванием Владимира Путина, который назвал контрнаступление ВСУ провалом.
«
"На Украине каждый день рождается меньше детей, чем погибает солдат, и это если не считать бегущих за границу. У этой страны уже нет будущего", — написал пользователь.
"Если бы Украина добилась большой военной победы или существенного прогресса, она бы не уволила своего министра обороны", — заметил другой юзер.
"400 тысяч человек, которые пошли на пушечное мясо, — и даже это не пробудило украинский народ. В таком случае я даже не могу ему посочувствовать", — согласился с ним третий комментатор.
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"Если все так и продолжится, на Украине останутся только старики да немощные", — прокомментировал еще один читатель.
«
"Украинский народ страдает от глупости своих властей", — резюмировал один из участников дискуссии.
Накануне Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом назвал контрнаступление ВСУ провалом. Он выразил надежду, что "дальше будет именно так", и напомнил, что Москва никогда не отказывалась и не отказывается от переговоров.
Украина 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
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