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Шойгу оценил потери ВСУ с начала наступления в 66 тысяч человек - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:57 05.09.2023 (обновлено: 15:09 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/vsu-1894255620.html
Шойгу оценил потери ВСУ с начала наступления в 66 тысяч человек
Шойгу оценил потери ВСУ с начала наступления в 66 тысяч человек - РИА Новости, 05.09.2023
Шойгу оценил потери ВСУ с начала наступления в 66 тысяч человек
Украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:57
2023-09-05T15:09
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил.&quot;Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений Вооруженные силы Украины своих целей не достигли&quot;, — сказал глава Минобороны.Он отметил, что самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва.Значительный ущерб украинским подразделениям удалось нанести благодаря действиям 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии."Действуя решительно на Купянском и Кременском направлениях, наши войска освободили населенный пункт Новоселовское, значительно улучшив позицию по переднему краю", — подчеркнул Шойгу.Он также отметил мужество военнослужащих 1-го, 12-го и 26-го танковых полков.Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, продолжил министр обороны. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ.Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html
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безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина
Шойгу оценил потери ВСУ с начала наступления в 66 тысяч человек

Глава Минобороны России Шойгу: ВСУ с начала наступления потеряли 66 тыс человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости
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Уничтоженная военная техника ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Украинская армия с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил.
«

"Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений Вооруженные силы Украины своих целей не достигли", — сказал глава Минобороны.

Он отметил, что самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва.
Значительный ущерб украинским подразделениям удалось нанести благодаря действиям 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии.
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«
"Действуя решительно на Купянском и Кременском направлениях, наши войска освободили населенный пункт Новоселовское, значительно улучшив позицию по переднему краю", — подчеркнул Шойгу.
Он также отметил мужество военнослужащих 1-го, 12-го и 26-го танковых полков.
Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, продолжил министр обороны. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ.
Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.
Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
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