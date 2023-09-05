В Госдепе прокомментировали встречу Путина и Эрдогана в Сочи
Госдеп поддержал усилия Эрдогана по восстановлению зерновой сделки
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. США приветствуют усилия Анкары по восстановлению "зерновой сделки", заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
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"Мы приветствуем усилия наших турецких партнеров, в том числе президента Эрдогана, который пытается убедить Россию вернуться к сделке", - заявил Патель на просьбу прокомментировать состоявшиеся переговоры руководства РФ и Турции.
Патель подчеркнул, что решение России выйти из сделки "негативно влияет на продовольственную безопасность".
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.