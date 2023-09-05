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Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына - РИА Новости, 05.09.2023

Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о скорой встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:12

2023-09-05T12:12

2023-09-05T12:12

политика

россия

владимир путин

ким чен ын

дмитрий песков

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о скорой встрече президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках Восточного экономического форума."Нет, не можем. У нас нечего сказать вам по этой теме", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230905/ssha-1894206274.html

россия

кндр (северная корея)

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политика, россия, владимир путин, ким чен ын, дмитрий песков, кндр (северная корея)