https://ria.ru/20230905/vremya-1894237222.html

Комитет Госдумы рассмотрит проект о возвращении перехода на летнее время

Комитет Госдумы рассмотрит проект о возвращении перехода на летнее время - РИА Новости, 05.09.2023

Комитет Госдумы рассмотрит проект о возвращении перехода на летнее время

Профильный комитет Госдумы рассмотрит законопроект о переходе на летнее время, несмотря на отрицательный отзыв правительства, сообщил РИА Новости депутат Михаил РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:36

2023-09-05T10:36

2023-09-05T12:23

михаил матвеев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Профильный комитет Госдумы рассмотрит законопроект о переходе на летнее время, несмотря на отрицательный отзыв правительства, сообщил РИА Новости депутат Михаил Матвеев.Документ внесли в Госдуму в июне, он предполагает перевод стрелок на один час вперед с марта по октябрь."Будем ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе", — сказал собеседник агентства.Согласно документу, практика перехода на летнее время должна вернуться в марте 2024 года. Поэтому к этому времени Дума должна определиться с судьбой законопроекта, подчеркнул Матвеев.Как писала "Российская газета", правительство не поддержало восстановление сезонного перевода часов.

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михаил матвеев, госдума рф, общество