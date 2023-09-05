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Комитет Госдумы рассмотрит проект о возвращении перехода на летнее время
Комитет Госдумы рассмотрит проект о возвращении перехода на летнее время - РИА Новости, 05.09.2023
Комитет Госдумы рассмотрит проект о возвращении перехода на летнее время
Профильный комитет Госдумы рассмотрит законопроект о переходе на летнее время, несмотря на отрицательный отзыв правительства, сообщил РИА Новости депутат Михаил РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:36
2023-09-05T10:36
2023-09-05T12:23
михаил матвеев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Профильный комитет Госдумы рассмотрит законопроект о переходе на летнее время, несмотря на отрицательный отзыв правительства, сообщил РИА Новости депутат Михаил Матвеев.Документ внесли в Госдуму в июне, он предполагает перевод стрелок на один час вперед с марта по октябрь."Будем ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе", — сказал собеседник агентства.Согласно документу, практика перехода на летнее время должна вернуться в марте 2024 года. Поэтому к этому времени Дума должна определиться с судьбой законопроекта, подчеркнул Матвеев.Как писала "Российская газета", правительство не поддержало восстановление сезонного перевода часов.
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михаил матвеев, госдума рф, общество
Михаил Матвеев, Госдума РФ, Общество
Комитет Госдумы рассмотрит проект о возвращении перехода на летнее время
Матвеев: комитет ГД рассмотрит проект о возвращении перехода на летнее время
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Профильный комитет Госдумы рассмотрит законопроект о переходе на летнее время, несмотря на отрицательный отзыв правительства, сообщил РИА Новости депутат Михаил Матвеев.
Документ внесли в Госдуму в июне, он предполагает перевод стрелок на один час вперед с марта по октябрь.
"Будем ждать рассмотрения законопроекта в комитете и Думе", — сказал собеседник агентства.
Согласно документу, практика перехода на летнее время должна вернуться в марте 2024 года. Поэтому к этому времени Дума должна определиться с судьбой законопроекта, подчеркнул Матвеев.
Как писала "Российская газета", правительство не поддержало восстановление сезонного перевода часов.