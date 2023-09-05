https://ria.ru/20230905/voyna-1894413762.html

В СНБО Украины заявили, что уже ведут третью мировую войну

В СНБО Украины заявили, что уже ведут третью мировую войну - РИА Новости, 05.09.2023

В СНБО Украины заявили, что уже ведут третью мировую войну

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что, по его мнению, третья мировая уже началась, и снова попросился... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T22:11

2023-09-05T22:11

2023-09-05T22:11

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

арсений яценюк

алексей данилов

нато

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что, по его мнению, третья мировая уже началась, и снова попросился в НАТО. "…Настойчивость всех наших граждан доказывает, что Украина должна стать членом НАТО. Мы усилим альянс. Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться. Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной - это ошибка, все намного сложнее", - сказал Данилов в ходе выступления на Киевском форуме безопасности, трансляция опубликована на Youtube-канале организаторов форума – фонда Арсения Яценюка "Открой Украину". Как он добавил, геополитические обстоятельства современности подсказывают, что это не последний конфликт в мире. Данилов полагает, что после украинского конфликта изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН. Как заявлял ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, намерение стран НАТО увеличить военную помощь киевскому режиму является по факту тупиком, третья мировая все ближе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

https://ria.ru/20230903/vsu-1893935430.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

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