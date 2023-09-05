В СНБО Украины заявили, что уже ведут третью мировую войну
Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина уже ведет третью мировую войну
© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что, по его мнению, третья мировая уже началась, и снова попросился в НАТО.
"…Настойчивость всех наших граждан доказывает, что Украина должна стать членом НАТО. Мы усилим альянс. Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться. Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной - это ошибка, все намного сложнее", - сказал Данилов в ходе выступления на Киевском форуме безопасности, трансляция опубликована на Youtube-канале организаторов форума – фонда Арсения Яценюка "Открой Украину".
Как он добавил, геополитические обстоятельства современности подсказывают, что это не последний конфликт в мире. Данилов полагает, что после украинского конфликта изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.
Как заявлял ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, намерение стран НАТО увеличить военную помощь киевскому режиму является по факту тупиком, третья мировая все ближе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.