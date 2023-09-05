https://ria.ru/20230905/vostok-1894349419.html
Путин заявил о необходимости привлекать специалистов на Дальний Восток
Путин заявил о необходимости привлекать специалистов на Дальний Восток - РИА Новости, 05.09.2023
Путин заявил о необходимости привлекать специалистов на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию дальневосточных городов заявил, что необходимо предпринять дополнительные меры поддержки с целью... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:16
2023-09-05T17:16
2023-09-05T18:00
дальний восток
политика
россия
владимир путин
магаданская область
республика саха (якутия)
чукотский автономный округ
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию дальневосточных городов заявил, что необходимо предпринять дополнительные меры поддержки с целью создания благоприятных условий для жизни людей, а также привлечения в Дальневосточный регион квалифицированных специалистов."Повторю, все три города из нашей повестки отличают суровые климатические условия - это диктует свои ограничения в строительстве, накладывает отпечаток на образ жизни в этих городах, и наша задача с использованием современных строительных материалов и технологий передовых градостроительных решений создать здесь достойные жилищные условия и комфортную городскую среду, чтобы люди хотели здесь жить, работать, воспитывать детей, чтобы в эти районы приезжали молодые специалисты", - отметил Путин.Он уточнил, что в Дальневосточном округе должна быть создана современная транспортная инфраструктура, а также необходимо наладить поставки продуктов в регион по доступным ценам. "Необходимо наращивать (число – ред.) местных производителей, оказывать им всестороннюю помощь. Например, в Анадыре и Магадане, с учетом доступной электроэнергии, будет рентабельным строительство теплиц. Они помогут снизить цены на овощи и ягоды для местных жителей. Во всяком случае, стабилизировать эту ситуацию", - отметил Путин.Глава государства предложил активнее внедрять взаимодействие со столичным центром диагностики телемедицины и стимулировать дальневосточных врачей материальной поддержкой.
https://ria.ru/20220210/gektar-1772154979.html
дальний восток
россия
магаданская область
республика саха (якутия)
чукотский автономный округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, политика, россия, владимир путин, магаданская область, республика саха (якутия), чукотский автономный округ
Дальний Восток, Политика, Россия, Владимир Путин, Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ
Путин заявил о необходимости привлекать специалистов на Дальний Восток
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию дальневосточных городов заявил, что необходимо предпринять дополнительные меры поддержки с целью создания благоприятных условий для жизни людей, а также привлечения в Дальневосточный регион квалифицированных специалистов.
"Повторю, все три города из нашей повестки отличают суровые климатические условия - это диктует свои ограничения в строительстве, накладывает отпечаток на образ жизни в этих городах, и наша задача с использованием современных строительных материалов и технологий передовых градостроительных решений создать здесь достойные жилищные условия и комфортную городскую среду, чтобы люди хотели здесь жить, работать, воспитывать детей, чтобы в эти районы приезжали молодые специалисты", - отметил Путин.
Он уточнил, что в Дальневосточном округе должна быть создана современная транспортная инфраструктура, а также необходимо наладить поставки продуктов в регион по доступным ценам. "Необходимо наращивать (число – ред.) местных производителей, оказывать им всестороннюю помощь. Например, в Анадыре
и Магадане
, с учетом доступной электроэнергии, будет рентабельным строительство теплиц. Они помогут снизить цены на овощи и ягоды для местных жителей. Во всяком случае, стабилизировать эту ситуацию", - отметил Путин.
Глава государства предложил активнее внедрять взаимодействие со столичным центром диагностики телемедицины и стимулировать дальневосточных врачей материальной поддержкой.
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