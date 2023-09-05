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Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя - РИА Новости, 05.09.2023
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Ленинградская область
 
18:10 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/vosstanovlenie-1894367590.html
Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя
Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя - РИА Новости, 05.09.2023
Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя
Санкт-Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя и его социальных объектов, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:10
2023-09-05T18:10
ленинградская область
мариуполь
санкт-петербург
александр беглов
ленинградская область
днр
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Санкт-Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя и его социальных объектов, сообщает пресс-служба администрации города. Мариуполь уже больше года является городом-побратимом Петербурга. О поддержке новых субъектов России на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов рассказал губернатор Александр Беглов. "Одной из главных задач, поставленных президентом, стало восстановление в Мариуполе социальной инфраструктуры. Мы восстанавливаем детские сады и школы, поликлиники и больницы. Благоустраиваем парки и скверы. Регулярно отправляем в Мариуполь гуманитарную помощь", - приводит пресс-служба слова главы города. Подарки мариупольские дети получили от петербуржцев и на День знаний. В сентябре в Мариуполе откроется Центр детского и юношеского творчества, а также детская спортивная школа. В материале отмечается, что Северная столица традиционно организует для детей из города-побратима "Петербургские каникулы". В прошлом году в детский оздоровительный лагерь Ленобласти приехали почти две тысячи ребят, а в нынешнем – уже две с половиной.
https://ria.ru/20230803/lenoblast-1888030738.html
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Ленинградская область , Мариуполь, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Ленинградская область, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР

Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПроспект Нахимова в Мариуполе с полностью отремонтированной инфраструктурой
Проспект Нахимова в Мариуполе с полностью отремонтированной инфраструктурой - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Санкт-Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя и его социальных объектов, сообщает пресс-служба администрации города.
Мариуполь уже больше года является городом-побратимом Петербурга. О поддержке новых субъектов России на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов рассказал губернатор Александр Беглов.
"Одной из главных задач, поставленных президентом, стало восстановление в Мариуполе социальной инфраструктуры. Мы восстанавливаем детские сады и школы, поликлиники и больницы. Благоустраиваем парки и скверы. Регулярно отправляем в Мариуполь гуманитарную помощь", - приводит пресс-служба слова главы города.
Подарки мариупольские дети получили от петербуржцев и на День знаний.
В сентябре в Мариуполе откроется Центр детского и юношеского творчества, а также детская спортивная школа.
В материале отмечается, что Северная столица традиционно организует для детей из города-побратима "Петербургские каникулы". В прошлом году в детский оздоровительный лагерь Ленобласти приехали почти две тысячи ребят, а в нынешнем – уже две с половиной.
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Ленинградская областьМариупольСанкт-ПетербургАлександр БегловЛенинградская областьДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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