https://ria.ru/20230905/vosstanovlenie-1894367590.html

Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя

Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя - РИА Новости, 05.09.2023

Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя

Санкт-Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя и его социальных объектов, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:10

2023-09-05T18:10

2023-09-05T18:10

ленинградская область

мариуполь

санкт-петербург

александр беглов

ленинградская область

днр

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Санкт-Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя и его социальных объектов, сообщает пресс-служба администрации города. Мариуполь уже больше года является городом-побратимом Петербурга. О поддержке новых субъектов России на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов рассказал губернатор Александр Беглов. "Одной из главных задач, поставленных президентом, стало восстановление в Мариуполе социальной инфраструктуры. Мы восстанавливаем детские сады и школы, поликлиники и больницы. Благоустраиваем парки и скверы. Регулярно отправляем в Мариуполь гуманитарную помощь", - приводит пресс-служба слова главы города. Подарки мариупольские дети получили от петербуржцев и на День знаний. В сентябре в Мариуполе откроется Центр детского и юношеского творчества, а также детская спортивная школа. В материале отмечается, что Северная столица традиционно организует для детей из города-побратима "Петербургские каникулы". В прошлом году в детский оздоровительный лагерь Ленобласти приехали почти две тысячи ребят, а в нынешнем – уже две с половиной.

https://ria.ru/20230803/lenoblast-1888030738.html

мариуполь

санкт-петербург

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мариуполь, санкт-петербург, александр беглов, ленинградская область, днр, ситуация в днр и лнр