https://ria.ru/20230905/vosstanovlenie-1894367590.html
Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя
Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя - РИА Новости, 05.09.2023
Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя
Санкт-Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя и его социальных объектов, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:10
2023-09-05T18:10
2023-09-05T18:10
ленинградская область
мариуполь
санкт-петербург
александр беглов
ленинградская область
днр
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Санкт-Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя и его социальных объектов, сообщает пресс-служба администрации города. Мариуполь уже больше года является городом-побратимом Петербурга. О поддержке новых субъектов России на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов рассказал губернатор Александр Беглов. "Одной из главных задач, поставленных президентом, стало восстановление в Мариуполе социальной инфраструктуры. Мы восстанавливаем детские сады и школы, поликлиники и больницы. Благоустраиваем парки и скверы. Регулярно отправляем в Мариуполь гуманитарную помощь", - приводит пресс-служба слова главы города. Подарки мариупольские дети получили от петербуржцев и на День знаний. В сентябре в Мариуполе откроется Центр детского и юношеского творчества, а также детская спортивная школа. В материале отмечается, что Северная столица традиционно организует для детей из города-побратима "Петербургские каникулы". В прошлом году в детский оздоровительный лагерь Ленобласти приехали почти две тысячи ребят, а в нынешнем – уже две с половиной.
https://ria.ru/20230803/lenoblast-1888030738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, санкт-петербург, александр беглов, ленинградская область, днр, ситуация в днр и лнр
Ленинградская область , Мариуполь, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Ленинградская область, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Санкт-Петербургские специалисты продолжают работу по восстановлению Мариуполя и его социальных объектов, сообщает пресс-служба администрации города.
Мариуполь уже больше года является городом-побратимом Петербурга
. О поддержке новых субъектов России
на пленарном заседании V Форума социальных инноваций регионов рассказал губернатор Александр Беглов
.
"Одной из главных задач, поставленных президентом, стало восстановление в Мариуполе социальной инфраструктуры. Мы восстанавливаем детские сады и школы, поликлиники и больницы. Благоустраиваем парки и скверы. Регулярно отправляем в Мариуполь гуманитарную помощь", - приводит пресс-служба слова главы города.
Подарки мариупольские дети получили от петербуржцев и на День знаний.
В сентябре в Мариуполе откроется Центр детского и юношеского творчества, а также детская спортивная школа.
В материале отмечается, что Северная столица традиционно организует для детей из города-побратима "Петербургские каникулы". В прошлом году в детский оздоровительный лагерь Ленобласти приехали почти две тысячи ребят, а в нынешнем – уже две с половиной.
Ленобласть отмечена благодарностью Минстроя РФ за помощь Донбассу