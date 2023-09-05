https://ria.ru/20230905/vizit-1894380360.html

СМИ: Блинкен посетит Киев 6 сентября

СМИ: Блинкен посетит Киев 6 сентября - РИА Новости, 05.09.2023

СМИ: Блинкен посетит Киев 6 сентября

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября посетит Киев, сообщает во вторник украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:23

2023-09-05T18:23

2023-09-05T18:37

киев

в мире

сша

энтони блинкен

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября посетит Киев, сообщает во вторник украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на дипломатические источники."Госсекретарь США Энтони Блинкен завтра посетит Киев", - говорится в сообщении издания, опубликованном в Telegram-канале.Подробностей визита госсекретаря не приводится.

https://ria.ru/20230815/pomosch-1890292407.html

киев

сша

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киев, в мире, сша, энтони блинкен