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СМИ: Блинкен посетит Киев 6 сентября - РИА Новости, 05.09.2023
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18:23 05.09.2023 (обновлено: 18:37 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/vizit-1894380360.html
СМИ: Блинкен посетит Киев 6 сентября
СМИ: Блинкен посетит Киев 6 сентября - РИА Новости, 05.09.2023
СМИ: Блинкен посетит Киев 6 сентября
Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября посетит Киев, сообщает во вторник украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на дипломатические источники. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:23
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киев
в мире
сша
энтони блинкен
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября посетит Киев, сообщает во вторник украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на дипломатические источники."Госсекретарь США Энтони Блинкен завтра посетит Киев", - говорится в сообщении издания, опубликованном в Telegram-канале.Подробностей визита госсекретаря не приводится.
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киев, в мире, сша, энтони блинкен
Киев, В мире, США, Энтони Блинкен
СМИ: Блинкен посетит Киев 6 сентября

Зеркало недели: госсекретарь США Блинкен посетит Киев 6 сентября

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 сентября посетит Киев, сообщает во вторник украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на дипломатические источники.
"Госсекретарь США Энтони Блинкен завтра посетит Киев", - говорится в сообщении издания, опубликованном в Telegram-канале.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Подробностей визита госсекретаря не приводится.
 
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