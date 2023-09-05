https://ria.ru/20230905/vizit-1894219346.html
Власти районов Приморья не получали официальных данных о визите Ким Чен Ына
Власти районов Приморья не получали официальных данных о визите Ким Чен Ына - РИА Новости, 05.09.2023
Власти районов Приморья не получали официальных данных о визите Ким Чен Ына
Местные власти в Приморье пока не получали официальной информации о возможном визите в регион лидера КНДР Ким Чен Ына, о котором сообщили иностранные СМИ. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T07:52
2023-09-05T07:52
2023-09-05T07:52
политика
ким чен ын
владимир путин
кндр (северная корея)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Местные власти в Приморье пока не получали официальной информации о возможном визите в регион лидера КНДР Ким Чен Ына, о котором сообщили иностранные СМИ. Американская газета New York Times накауне написала со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Источники издания предполагают, что северокорейский лидер приедет в столицу Приморья на бронепоезде. На этом транспорте Ким Чен Ын уже приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Тот визит стал его первой поездкой в Россию со времени вступления в должность в 2011 году. В администрации поселка Хасан на границе с КНДР РИА Новости рассказали, что пока официальных распоряжений о подготовке ко встрече лидера Северной Кореи не поступало. "Пока у нас все в обычном режиме", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что не располагает данными о том, идет ли какая-то подготовка Дома дружбы на границе, который Ким Чен Ын посещал в 2019 году. В администрации Хасанского округа РИА Новости также сообщили, что информации о возможности визита северокорейского лидера туда не поступало. Там также напомнили, что встречали Ким Чен Ына в ходе его визита в 2019 году, однако накануне данные о его приезде не афишировались. Два источника в Дальневосточной железной дороге сообщили РИА Новости, что пока информация о возможном визите уточняется, но официальных распоряжений о подготовке ко встрече бронепоезда Ким Чен Ына не поступало.
https://ria.ru/20230905/ssha-1894206274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея)
Политика, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
Власти районов Приморья не получали официальных данных о визите Ким Чен Ына
В Приморье еще не получали официальной информации о возможном визите Ким Чен Ына
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Местные власти в Приморье пока не получали официальной информации о возможном визите в регион лидера КНДР Ким Чен Ына, о котором сообщили иностранные СМИ.
Американская газета New York Times накауне написала со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным
. Источники издания предполагают, что северокорейский лидер приедет в столицу Приморья на бронепоезде. На этом транспорте Ким Чен Ын уже приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Тот визит стал его первой поездкой в Россию со времени вступления в должность в 2011 году.
В администрации поселка Хасан на границе с КНДР РИА Новости рассказали, что пока официальных распоряжений о подготовке ко встрече лидера Северной Кореи не поступало.
"Пока у нас все в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что не располагает данными о том, идет ли какая-то подготовка Дома дружбы на границе, который Ким Чен Ын посещал в 2019 году.
В администрации Хасанского округа РИА Новости также сообщили, что информации о возможности визита северокорейского лидера туда не поступало. Там также напомнили, что встречали Ким Чен Ына в ходе его визита в 2019 году, однако накануне данные о его приезде не афишировались.
Два источника в Дальневосточной железной дороге сообщили РИА Новости, что пока информация о возможном визите уточняется, но официальных распоряжений о подготовке ко встрече бронепоезда Ким Чен Ына не поступало.
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