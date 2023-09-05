https://ria.ru/20230905/vizit-1894219346.html

Власти районов Приморья не получали официальных данных о визите Ким Чен Ына

Власти районов Приморья не получали официальных данных о визите Ким Чен Ына - РИА Новости, 05.09.2023

Власти районов Приморья не получали официальных данных о визите Ким Чен Ына

Местные власти в Приморье пока не получали официальной информации о возможном визите в регион лидера КНДР Ким Чен Ына, о котором сообщили иностранные СМИ. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T07:52

2023-09-05T07:52

2023-09-05T07:52

политика

ким чен ын

владимир путин

кндр (северная корея)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Местные власти в Приморье пока не получали официальной информации о возможном визите в регион лидера КНДР Ким Чен Ына, о котором сообщили иностранные СМИ. Американская газета New York Times накауне написала со ссылкой на неназванных чиновников из США и других стран, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Источники издания предполагают, что северокорейский лидер приедет в столицу Приморья на бронепоезде. На этом транспорте Ким Чен Ын уже приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Тот визит стал его первой поездкой в Россию со времени вступления в должность в 2011 году. В администрации поселка Хасан на границе с КНДР РИА Новости рассказали, что пока официальных распоряжений о подготовке ко встрече лидера Северной Кореи не поступало. "Пока у нас все в обычном режиме", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что не располагает данными о том, идет ли какая-то подготовка Дома дружбы на границе, который Ким Чен Ын посещал в 2019 году. В администрации Хасанского округа РИА Новости также сообщили, что информации о возможности визита северокорейского лидера туда не поступало. Там также напомнили, что встречали Ким Чен Ына в ходе его визита в 2019 году, однако накануне данные о его приезде не афишировались. Два источника в Дальневосточной железной дороге сообщили РИА Новости, что пока информация о возможном визите уточняется, но официальных распоряжений о подготовке ко встрече бронепоезда Ким Чен Ына не поступало.

https://ria.ru/20230905/ssha-1894206274.html

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея)