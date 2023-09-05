https://ria.ru/20230905/videoigry-1894323292.html

Глава СПЧ призвал создавать российские видеоигры вместо их запрета

Глава СПЧ призвал создавать российские видеоигры вместо их запрета - РИА Новости, 05.09.2023

Глава СПЧ призвал создавать российские видеоигры вместо их запрета

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал создавать в России свои видеоигры, так как их запрет не решит проблему среди детей. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:07

2023-09-05T16:07

2023-09-05T16:07

общество

россия

валерий фадеев

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев призвал создавать в России свои видеоигры, так как их запрет не решит проблему среди детей. "Конечно, надо свое создавать, но это не значит, что наш продукт должен быть скучным или плохим. Надо создавать хорошие видеоигры, в России много талантливых разработчиков, государство должно их поддерживать", - сказал Фадеев на встрече с журналистами. Глава СПЧ отметил, что запрет на видеоигры не решит проблему, когда дети "не вылезают" из игр, так как для этого нужно работать над созданием "мощной и интересной системы образования со всеми сопутствующими институтами", которые сегодня уже есть. "Кто-то музыкой занимается, кто-то спортом, кто-то моделированием – надо это усиливать, а запрещать игры бесполезно. Надо вовлечь ребенка в интересное занятие офлайн, тогда игры уйдут на второй план и станут для него способом отдыха, а не жизненным пространством", - подчеркнул глава СПЧ.

https://ria.ru/20230719/videoigry-1885136236.html

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общество, россия, валерий фадеев