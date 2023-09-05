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Источник: в Сибири заведующую детсадом уволили после скандала в соцсетях - РИА Новости, 05.09.2023
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10:02 05.09.2023 (обновлено: 12:27 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/uvolnenie-1894230537.html
Источник: в Сибири заведующую детсадом уволили после скандала в соцсетях
Источник: в Сибири заведующую детсадом уволили после скандала в соцсетях - РИА Новости, 05.09.2023
Источник: в Сибири заведующую детсадом уволили после скандала в соцсетях
В Красноярске уволили заведующую детским садом, публиковавшую в соцсетях откровенные фото, рассказал РИА Новости источник в администрации города. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:02
2023-09-05T12:27
общество
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 5 сен — РИА Новости. В Красноярске уволили заведующую детским садом, публиковавшую в соцсетях откровенные фото, рассказал РИА Новости источник в администрации города. &quot;Она уволена&quot;, — сказал он, отметив, что это связано именно со скандалом в соцсетях.Как сообщалось в местных СМИ и пабликах, родители просили уволить заведующую детсадом Анастасию Красильникову за эротические посты и якобы "полное игнорирование своих обязанностей". По утверждениям СМИ, девушка хамила персоналу и родителям, а также необоснованно урезала зарплаты подчиненным. Прокуратура Красноярска организовала в отношении руководителя МБДОУ № 227 проверку. Надзорное ведомство даст оценку исполнению ею законодательства об образовании, соблюдению трудовых прав работников и требований бюджетного законодательства. Кроме того, прокуроры проверят и исполнение Главным управлением образования Красноярска функций учредителя детского сада.Комментариями управления образования РИА Новости пока не располагает.
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красноярск
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общество, красноярск
Общество, Красноярск
Источник: в Сибири заведующую детсадом уволили после скандала в соцсетях

Заведующую детсадом в Красноярске уволили из-за эротических фото в соцсетях

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 5 сен — РИА Новости. В Красноярске уволили заведующую детским садом, публиковавшую в соцсетях откровенные фото, рассказал РИА Новости источник в администрации города.
«

"Она уволена", — сказал он, отметив, что это связано именно со скандалом в соцсетях.

Как сообщалось в местных СМИ и пабликах, родители просили уволить заведующую детсадом Анастасию Красильникову за эротические посты и якобы "полное игнорирование своих обязанностей". По утверждениям СМИ, девушка хамила персоналу и родителям, а также необоснованно урезала зарплаты подчиненным.
Прокуратура Красноярска организовала в отношении руководителя МБДОУ № 227 проверку. Надзорное ведомство даст оценку исполнению ею законодательства об образовании, соблюдению трудовых прав работников и требований бюджетного законодательства. Кроме того, прокуроры проверят и исполнение Главным управлением образования Красноярска функций учредителя детского сада.
Комментариями управления образования РИА Новости пока не располагает.
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