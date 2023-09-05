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Источник: в Сибири заведующую детсадом уволили после скандала в соцсетях
Источник: в Сибири заведующую детсадом уволили после скандала в соцсетях - РИА Новости, 05.09.2023
Источник: в Сибири заведующую детсадом уволили после скандала в соцсетях
В Красноярске уволили заведующую детским садом, публиковавшую в соцсетях откровенные фото, рассказал РИА Новости источник в администрации города. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:02
2023-09-05T10:02
2023-09-05T12:27
общество
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 5 сен — РИА Новости. В Красноярске уволили заведующую детским садом, публиковавшую в соцсетях откровенные фото, рассказал РИА Новости источник в администрации города. "Она уволена", — сказал он, отметив, что это связано именно со скандалом в соцсетях.Как сообщалось в местных СМИ и пабликах, родители просили уволить заведующую детсадом Анастасию Красильникову за эротические посты и якобы "полное игнорирование своих обязанностей". По утверждениям СМИ, девушка хамила персоналу и родителям, а также необоснованно урезала зарплаты подчиненным. Прокуратура Красноярска организовала в отношении руководителя МБДОУ № 227 проверку. Надзорное ведомство даст оценку исполнению ею законодательства об образовании, соблюдению трудовых прав работников и требований бюджетного законодательства. Кроме того, прокуроры проверят и исполнение Главным управлением образования Красноярска функций учредителя детского сада.Комментариями управления образования РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210903/direktor-1748609801.html
красноярск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, красноярск
Источник: в Сибири заведующую детсадом уволили после скандала в соцсетях
Заведующую детсадом в Красноярске уволили из-за эротических фото в соцсетях
КРАСНОЯРСК, 5 сен — РИА Новости. В Красноярске уволили заведующую детским садом, публиковавшую в соцсетях откровенные фото, рассказал РИА Новости источник в администрации города.
«
"Она уволена", — сказал он, отметив, что это связано именно со скандалом в соцсетях.
Как сообщалось в местных СМИ и пабликах, родители просили уволить заведующую детсадом Анастасию Красильникову за эротические посты и якобы "полное игнорирование своих обязанностей". По утверждениям СМИ, девушка хамила персоналу и родителям, а также необоснованно урезала зарплаты подчиненным.
Прокуратура Красноярска организовала в отношении руководителя МБДОУ № 227 проверку. Надзорное ведомство даст оценку исполнению ею законодательства об образовании, соблюдению трудовых прав работников и требований бюджетного законодательства. Кроме того, прокуроры проверят и исполнение Главным управлением образования Красноярска функций учредителя детского сада.
Комментариями управления образования РИА Новости пока не располагает.
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