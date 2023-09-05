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Комитет Рады поддержал кандидатуру Умерова на должность министра обороны - РИА Новости, 05.09.2023
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20:16 05.09.2023 (обновлено: 20:32 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/umerov-1894403504.html
Комитет Рады поддержал кандидатуру Умерова на должность министра обороны
Комитет Рады поддержал кандидатуру Умерова на должность министра обороны - РИА Новости, 05.09.2023
Комитет Рады поддержал кандидатуру Умерова на должность министра обороны
Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны поддержал кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны, сообщил во вторник в телеграм-канале... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:16
2023-09-05T20:32
украина
верховная рада украины
рустем умеров
сша
россия
владимир зеленский
алексей резников
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны поддержал кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны, сообщил во вторник в телеграм-канале украинский депутат Ярослав Железняк."Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал Рустема Умерова на должность министра обороны Украины", - написал Железняк.По данным депутата, 6 сентября Верховная рада проголосует за принятие Умерова на должность.Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру экс-главы Фонда госимущества Умерова на пост министра обороны Украины вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. Об отставке Резникова и назначении Умерова на его место Зеленский заявил на прошлой неделе.Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"* (запрещена в РФ как экстремистская).* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html
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украина, верховная рада украины, рустем умеров, сша, россия, владимир зеленский, алексей резников
Украина, Верховная Рада Украины, Рустем Умеров, США, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Резников
Комитет Рады поддержал кандидатуру Умерова на должность министра обороны

Комитет Рады поддержал кандидатуру Умерова на должность главы Минобороны Украины

© AP Photo / Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны поддержал кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны, сообщил во вторник в телеграм-канале украинский депутат Ярослав Железняк.
"Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал Рустема Умерова на должность министра обороны Украины", - написал Железняк.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Последний шанс Зеленского. Из кого Киев формирует украинский "фольксштурм"
4 сентября, 08:00
По данным депутата, 6 сентября Верховная рада проголосует за принятие Умерова на должность.
Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру экс-главы Фонда госимущества Умерова на пост министра обороны Украины вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. Об отставке Резникова и назначении Умерова на его место Зеленский заявил на прошлой неделе.
Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"* (запрещена в РФ как экстремистская).
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В Кремле прокомментировали смену министра обороны Украины
Вчера, 12:07
 
УкраинаВерховная Рада УкраиныРустем УмеровСШАРоссияВладимир ЗеленскийАлексей Резников
 
 
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