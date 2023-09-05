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Комитет Рады поддержал кандидатуру Умерова на должность министра обороны
Комитет Рады поддержал кандидатуру Умерова на должность министра обороны - РИА Новости, 05.09.2023
Комитет Рады поддержал кандидатуру Умерова на должность министра обороны
Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны поддержал кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны, сообщил во вторник в телеграм-канале... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:16
2023-09-05T20:16
2023-09-05T20:32
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны поддержал кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны, сообщил во вторник в телеграм-канале украинский депутат Ярослав Железняк."Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал Рустема Умерова на должность министра обороны Украины", - написал Железняк.По данным депутата, 6 сентября Верховная рада проголосует за принятие Умерова на должность.Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру экс-главы Фонда госимущества Умерова на пост министра обороны Украины вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. Об отставке Резникова и назначении Умерова на его место Зеленский заявил на прошлой неделе.Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"* (запрещена в РФ как экстремистская).* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html
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Комитет Рады поддержал кандидатуру Умерова на должность министра обороны
Комитет Рады поддержал кандидатуру Умерова на должность главы Минобороны Украины