https://ria.ru/20230905/umerov-1894403504.html

Комитет Рады поддержал кандидатуру Умерова на должность министра обороны

Комитет Рады поддержал кандидатуру Умерова на должность министра обороны - РИА Новости, 05.09.2023

Комитет Рады поддержал кандидатуру Умерова на должность министра обороны

Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны поддержал кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны, сообщил во вторник в телеграм-канале... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T20:16

2023-09-05T20:16

2023-09-05T20:32

украина

верховная рада украины

рустем умеров

сша

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владимир зеленский

алексей резников

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны поддержал кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны, сообщил во вторник в телеграм-канале украинский депутат Ярослав Железняк."Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал Рустема Умерова на должность министра обороны Украины", - написал Железняк.По данным депутата, 6 сентября Верховная рада проголосует за принятие Умерова на должность.Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру экс-главы Фонда госимущества Умерова на пост министра обороны Украины вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. Об отставке Резникова и назначении Умерова на его место Зеленский заявил на прошлой неделе.Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"* (запрещена в РФ как экстремистская).* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894259005.html

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украина, верховная рада украины, рустем умеров, сша, россия, владимир зеленский, алексей резников