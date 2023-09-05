https://ria.ru/20230905/ukraina-1894412021.html

Салливан высказался о позиции России по Украине

Салливан высказался о позиции России по Украине - РИА Новости, 05.09.2023

Салливан высказался о позиции России по Украине

США "не ожидают, что позиция РФ по Украине изменится в этом году", заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T21:57

2023-09-05T21:57

2023-09-05T21:57

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украина

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джейк салливан

нато

большая двадцатка

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. США "не ожидают, что позиция РФ по Украине изменится в этом году", заявил во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. "Мы не ожидаем, что Россия изменит свою позицию по Украине в этом году", - сказал Салливан на брифинге. Анонсируя поездку президента США в Индию на саммит "Большой двадцатки", он сообщил, что американский лидер будет затрагивать тему Украины в ходе предстоящих переговоров с членами G20. Ранее США многократно заявляли, что требуют от Москвы прекращения военных действий на Украине и возвращения всех территорий. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230905/risk-1894213939.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, джейк салливан, нато, большая двадцатка, дмитрий песков