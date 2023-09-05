https://ria.ru/20230905/ukraina-1894408991.html

Экс-глава ЦРУ высказался о военной поддержке Украины

Экс-глава ЦРУ высказался о военной поддержке Украины - РИА Новости, 05.09.2023

Экс-глава ЦРУ высказался о военной поддержке Украины

Бывший директор ЦРУ американский генерал Дэвид Петреус выразил мнение, что не существует оружия, которое бы радикально переломило ход военных действий на... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T21:12

2023-09-05T21:12

2023-09-05T21:24

украина

россия

киев

сергей лавров

дэвид петреус

пентагон

нато

f-16

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Бывший директор ЦРУ американский генерал Дэвид Петреус выразил мнение, что не существует оружия, которое бы радикально переломило ход военных действий на Украине, при этом он считает, что Западу необходимо продолжать усиливать поддержку ВСУ. Как сообщал ранее бывший председатель военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят, поставки истребителей F-16 не помогут Киеву переломить ситуацию. "Украинцы показывают неожиданные результаты. Никто не хотел начала третьей мировой войны... Украина получила огромную помощь от США... Я бы хотел, что бы прямо сейчас были приняты некоторые решения, которые бы имели эффект катализатора: танки М1, вопрос с F-16, и (принятие решения - ред.) по другим системам вооружения. Много зависит и от наступления (ВСУ), которое происходит. Нет единого оружия, которое бы радикально изменило ход войны", - сказал Петреус, выступая на Киевском форуме безопасности. Он отметил, что речь идет о "целом наборе систем", куда входит и кластерное оружие. Он выразил надежду, что поддержка Украине будет усиливаться, и во время следующего этапа наступления, который будет после осеннего "бездорожья", когда закончится пауза из-за погодных условий. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230829/ukraina-1893020110.html

https://ria.ru/20230831/bayden-1893296167.html

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украина, россия, киев, сергей лавров, дэвид петреус, пентагон, нато, f-16