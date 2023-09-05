https://ria.ru/20230905/ukraina-1894387965.html

СБ ООН стал площадкой западной пропаганды по Украине, заявил Небензя

СБ ООН стал площадкой западной пропаганды по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 05.09.2023

СБ ООН стал площадкой западной пропаганды по Украине, заявил Небензя

Совбез ООН давно превратился в площадку для озвучивания западными странами фейков и пропаганды по Украине, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:52

2023-09-05T18:52

2023-09-05T18:52

специальная военная операция на украине

украина

россия

совет безопасности оон

оон

василий небензя

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ООН, 5 сен – РИА Новости. Совбез ООН давно превратился в площадку для озвучивания западными странами фейков и пропаганды по Украине, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. "По некоторым сюжетам, например, по Украине, Совет безопасности уже давно превратился в площадку для озвучивания самых абсурдных фейков и пропагандистской риторики со стороны западных стран. Причем мнение Запада безапелляционно выставляется в качестве единственно правильного", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20230905/izyum-1894289306.html

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украина, россия, совет безопасности оон, оон, василий небензя