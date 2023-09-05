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СБ ООН стал площадкой западной пропаганды по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894387965.html
СБ ООН стал площадкой западной пропаганды по Украине, заявил Небензя
СБ ООН стал площадкой западной пропаганды по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 05.09.2023
СБ ООН стал площадкой западной пропаганды по Украине, заявил Небензя
Совбез ООН давно превратился в площадку для озвучивания западными странами фейков и пропаганды по Украине, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:52
2023-09-05T18:52
специальная военная операция на украине
украина
россия
совет безопасности оон
оон
василий небензя
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ООН, 5 сен – РИА Новости. Совбез ООН давно превратился в площадку для озвучивания западными странами фейков и пропаганды по Украине, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. "По некоторым сюжетам, например, по Украине, Совет безопасности уже давно превратился в площадку для озвучивания самых абсурдных фейков и пропагандистской риторики со стороны западных стран. Причем мнение Запада безапелляционно выставляется в качестве единственно правильного", - сказал Небензя.
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украина, россия, совет безопасности оон, оон, василий небензя
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Совет Безопасности ООН, ООН, Василий Небензя
СБ ООН стал площадкой западной пропаганды по Украине, заявил Небензя

Небензя: СБ ООН превратился в площадку для озвучивания фейков Запада по Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 5 сен – РИА Новости. Совбез ООН давно превратился в площадку для озвучивания западными странами фейков и пропаганды по Украине, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
"По некоторым сюжетам, например, по Украине, Совет безопасности уже давно превратился в площадку для озвучивания самых абсурдных фейков и пропагандистской риторики со стороны западных стран. Причем мнение Запада безапелляционно выставляется в качестве единственно правильного", - сказал Небензя.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСовет Безопасности ООНООНВасилий Небензя
 
 
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