Министр обороны Румынии рассказал о военной поддержке Украины
Министр обороны Тылвар заявил, что Румыния оказывает военную поддержку Украине
© Depositphotos.com / kanumanБухарест
© Depositphotos.com / kanuman
Бухарест. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 сен - РИА Новости. Министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что Бухарест оказывает военную поддержку Украине, однако отказался отвечать на вопрос о транзите или поставках оружия.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Румыния с первых дней конфликта с РФ оказывала гуманитарную и финансовую помощь Украине, а также предоставляла военную технику.
"Военная поддержка означает многое. Военная поддержка также означает обмен информацией, когда речь идет, например, о минах, плавающих в Черном море… Речь идет и о сотрудничестве, связанном с перемещением объектов, в которых можно заподозрить мины. Речь идет и об уровне диалога военных - это тоже можно понимать как поддержку", - заявил Тылвар в интервью агентству Agerpres, комментируя наличие военной поддержки Украины со стороны Румынии.
При этом на прямой вопрос, существует ли транзит оружия для Украины через Румынию или поставки вооружения Киеву, министр заявил, что "предпочел бы быть более сдержанным в изложении таких деталей, которые не впечатляют".
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния. При этом в министерстве экономики Румынии уверяют, что на данный момент нет контрактов на поставку оборудования или боеприпасов украинским властям. Министерство обороны Румынии в апреле также уверяло, что власти не планируют обсуждать вопрос поставок оружия Украине.