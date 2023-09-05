https://ria.ru/20230905/ukraina-1894333897.html

На Украине уволили главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР

На Украине уволили главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР - РИА Новости, 05.09.2023

На Украине уволили главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР

Кабинет министров Украины уволил руководителя военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части Донецкой Народной республики Павла Кириленко, сообщил... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:36

2023-09-05T16:36

2023-09-05T16:36

в мире

донецкая народная республика

украина

павел кириленко

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верховная рада украины

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил руководителя военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части Донецкой Народной республики Павла Кириленко, сообщил во вторник украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. "Кабмин уволил Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации (подконтрольная Киеву часть ДНР – ред.). Сегодня после заседания фракции коалиции он будет внесен на главу АМКУ (Антимонопольного комитета Украины – ред.) и завтра проголосован в Раде", - написал Железняк. Ранее Железняк сообщал, что Верховная рада уволила главу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Ольгу Пищанскую, которая подала заявление об отставке на фоне перестановок в правительстве. Как отмечал глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, уже в среду вместо Пищанской АМКУ возглавит нынешний руководитель военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павел Кириленко. Фонд госимущества, по его словам, пока что останется без руководителя. Все эти перестановки происходят на фоне отставки Алексея Резникова с поста министра обороны, которую Рада также поддержала на заседании во вторник. Резников покинул пост министра после очередного коррупционного скандала вокруг Минобороны. Относительно дальнейшей судьбы Резникова украинские СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации". В среду украинский парламент рассмотрит вопрос о назначении Умерова новым министром обороны.

https://ria.ru/20230315/ukraina-1858117513.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894119090.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, павел кириленко, россия, верховная рада украины