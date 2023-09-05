На Украине уволили главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР
Главу подконтрольной Киеву части ДНР Кириленко освободили от должности
Павел Кириленко. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил руководителя военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части Донецкой Народной республики Павла Кириленко, сообщил во вторник украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
"Кабмин уволил Кириленко Павла Александровича с должности главы Донецкой областной государственной администрации (подконтрольная Киеву часть ДНР – ред.). Сегодня после заседания фракции коалиции он будет внесен на главу АМКУ (Антимонопольного комитета Украины – ред.) и завтра проголосован в Раде", - написал Железняк.
Ранее Железняк сообщал, что Верховная рада уволила главу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Ольгу Пищанскую, которая подала заявление об отставке на фоне перестановок в правительстве.
Как отмечал глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, уже в среду вместо Пищанской АМКУ возглавит нынешний руководитель военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павел Кириленко. Фонд госимущества, по его словам, пока что останется без руководителя.
Все эти перестановки происходят на фоне отставки Алексея Резникова с поста министра обороны, которую Рада также поддержала на заседании во вторник. Резников покинул пост министра после очередного коррупционного скандала вокруг Минобороны. Относительно дальнейшей судьбы Резникова украинские СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации". В среду украинский парламент рассмотрит вопрос о назначении Умерова новым министром обороны.