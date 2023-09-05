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"Это поразительно". В Китае восхитились особенностью российской армии - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 05.09.2023 (обновлено: 18:08 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894329278.html
"Это поразительно". В Китае восхитились особенностью российской армии
"Это поразительно". В Китае восхитились особенностью российской армии - РИА Новости, 05.09.2023
"Это поразительно". В Китае восхитились особенностью российской армии
Численность российских войск, а также их сплоченность в противостоянии с ВСУ поразительны, заявил обозреватель спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:27
2023-09-05T18:08
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
украина
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
китай
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Численность российских войск, а также их сплоченность в противостоянии с ВСУ поразительны, заявил обозреватель спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в видеорепортаже для газеты Sohu."Скорость набора в Вооруженные силы России поразительна. &lt;...&gt; Количество призывников и контрактников растет как на дрожжах", — отметил он.Несмотря на то что киевский режим бросил все силы на Запорожское направление, Россия только укрепила свои позиции на этом участке фронта, сказал журналист."Украинские генералы собрали очень много людей в Запорожье, а Россия просто отправила туда еще людей и уничтожает их технику", — подчеркнул Ши Хонг.Кроме того, российская армия укрепилась на Донецком и Купянском направлениях, добавил он.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html
https://ria.ru/20230905/sudoplatov-1893472973.html
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россия, запорожская область, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, китай, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Украина, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Китай, В мире
"Это поразительно". В Китае восхитились особенностью российской армии

Sohu: ВС России поражают своей сплоченностью в противостоянии с ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Численность российских войск, а также их сплоченность в противостоянии с ВСУ поразительны, заявил обозреватель спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в видеорепортаже для газеты Sohu.
"Скорость набора в Вооруженные силы России поразительна. <...> Количество призывников и контрактников растет как на дрожжах", — отметил он.
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Несмотря на то что киевский режим бросил все силы на Запорожское направление, Россия только укрепила свои позиции на этом участке фронта, сказал журналист.
"Украинские генералы собрали очень много людей в Запорожье, а Россия просто отправила туда еще людей и уничтожает их технику", — подчеркнул Ши Хонг.
Кроме того, российская армия укрепилась на Донецком и Купянском направлениях, добавил он.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьУкраинаВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныКитайВ мире
 
 
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