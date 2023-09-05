https://ria.ru/20230905/ukraina-1894329278.html

"Это поразительно". В Китае восхитились особенностью российской армии

"Это поразительно". В Китае восхитились особенностью российской армии - РИА Новости, 05.09.2023

"Это поразительно". В Китае восхитились особенностью российской армии

Численность российских войск, а также их сплоченность в противостоянии с ВСУ поразительны, заявил обозреватель спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:27

2023-09-05T16:27

2023-09-05T18:08

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

украина

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

китай

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Численность российских войск, а также их сплоченность в противостоянии с ВСУ поразительны, заявил обозреватель спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в видеорепортаже для газеты Sohu."Скорость набора в Вооруженные силы России поразительна. <...> Количество призывников и контрактников растет как на дрожжах", — отметил он.Несмотря на то что киевский режим бросил все силы на Запорожское направление, Россия только укрепила свои позиции на этом участке фронта, сказал журналист."Украинские генералы собрали очень много людей в Запорожье, а Россия просто отправила туда еще людей и уничтожает их технику", — подчеркнул Ши Хонг.Кроме того, российская армия укрепилась на Донецком и Купянском направлениях, добавил он.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230904/ukraina-1893640006.html

https://ria.ru/20230905/sudoplatov-1893472973.html

россия

запорожская область

украина

китай

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россия, запорожская область, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, китай, в мире