https://ria.ru/20230905/ukraina-1894297889.html
СМИ: Минобороны Украины получило от фирмы один дрон вместо обещанных 55
СМИ: Минобороны Украины получило от фирмы один дрон вместо обещанных 55 - РИА Новости, 05.09.2023
СМИ: Минобороны Украины получило от фирмы один дрон вместо обещанных 55
Минобороны Украины заплатило фирме, связанной с экс-депутатом Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Бориславом Розенблатом, 650 миллионов гривен... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:31
2023-09-05T14:31
2023-09-05T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минобороны Украины заплатило фирме, связанной с экс-депутатом Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Бориславом Розенблатом, 650 миллионов гривен (17,6 миллиона долларов) за поставку 55 беспилотников, из которых к оговоренному сроку приняло лишь один, сообщили журналисты украинского проекта Bihus.info. "В августе 2023 года военные должны были получить 55 БПЛА HAWK, за которые минобороны уплатило 650 миллионов (гривен – ред.) аванса. Контракт на 807 миллионов (21,9 миллиона долларов – ред.) подписали с компанией семьи экс-нардепа Розенблата", - говорится в статье на сайте издания. Украинские журналисты провели свое расследование и выяснили, что к обозначенной дате компания поставила всего четыре беспилотника из обещанных 55. Три минобороны не приняло, поскольку они не были доработаны. "Условия сбора этих дронов, как и их характеристики, изменились. Из 55 комплексов вовремя и в нормальном состоянии сдали только один. А что минобороны? Минобороны уже согласилось отсрочить дедлайн до октября", - пишет Bihus.info.
https://ria.ru/20230721/miny-1885543743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Минобороны Украины получило от фирмы один дрон вместо обещанных 55
Bihus: Минобороны Украины заплатило фирме за 55 беспилотников, а получило один
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минобороны Украины заплатило фирме, связанной с экс-депутатом Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Бориславом Розенблатом, 650 миллионов гривен (17,6 миллиона долларов) за поставку 55 беспилотников, из которых к оговоренному сроку приняло лишь один, сообщили журналисты украинского проекта Bihus.info.
"В августе 2023 года военные должны были получить 55 БПЛА HAWK, за которые минобороны уплатило 650 миллионов (гривен – ред.) аванса. Контракт на 807 миллионов (21,9 миллиона долларов – ред.) подписали с компанией семьи экс-нардепа Розенблата", - говорится в статье на сайте издания.
Украинские журналисты провели свое расследование и выяснили, что к обозначенной дате компания поставила всего четыре беспилотника из обещанных 55. Три минобороны не приняло, поскольку они не были доработаны.
"Условия сбора этих дронов, как и их характеристики, изменились. Из 55 комплексов вовремя и в нормальном состоянии сдали только один. А что минобороны? Минобороны уже согласилось отсрочить дедлайн до октября", - пишет Bihus.info.
СМИ: Минобороны Украины обманули с поставкой мин