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СМИ: Минобороны Украины получило от фирмы один дрон вместо обещанных 55 - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894297889.html
СМИ: Минобороны Украины получило от фирмы один дрон вместо обещанных 55
СМИ: Минобороны Украины получило от фирмы один дрон вместо обещанных 55 - РИА Новости, 05.09.2023
СМИ: Минобороны Украины получило от фирмы один дрон вместо обещанных 55
Минобороны Украины заплатило фирме, связанной с экс-депутатом Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Бориславом Розенблатом, 650 миллионов гривен... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:31
2023-09-05T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минобороны Украины заплатило фирме, связанной с экс-депутатом Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Бориславом Розенблатом, 650 миллионов гривен (17,6 миллиона долларов) за поставку 55 беспилотников, из которых к оговоренному сроку приняло лишь один, сообщили журналисты украинского проекта Bihus.info. "В августе 2023 года военные должны были получить 55 БПЛА HAWK, за которые минобороны уплатило 650 миллионов (гривен – ред.) аванса. Контракт на 807 миллионов (21,9 миллиона долларов – ред.) подписали с компанией семьи экс-нардепа Розенблата", - говорится в статье на сайте издания. Украинские журналисты провели свое расследование и выяснили, что к обозначенной дате компания поставила всего четыре беспилотника из обещанных 55. Три минобороны не приняло, поскольку они не были доработаны. "Условия сбора этих дронов, как и их характеристики, изменились. Из 55 комплексов вовремя и в нормальном состоянии сдали только один. А что минобороны? Минобороны уже согласилось отсрочить дедлайн до октября", - пишет Bihus.info.
https://ria.ru/20230721/miny-1885543743.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Минобороны Украины получило от фирмы один дрон вместо обещанных 55

Bihus: Минобороны Украины заплатило фирме за 55 беспилотников, а получило один

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минобороны Украины заплатило фирме, связанной с экс-депутатом Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Бориславом Розенблатом, 650 миллионов гривен (17,6 миллиона долларов) за поставку 55 беспилотников, из которых к оговоренному сроку приняло лишь один, сообщили журналисты украинского проекта Bihus.info.
"В августе 2023 года военные должны были получить 55 БПЛА HAWK, за которые минобороны уплатило 650 миллионов (гривен – ред.) аванса. Контракт на 807 миллионов (21,9 миллиона долларов – ред.) подписали с компанией семьи экс-нардепа Розенблата", - говорится в статье на сайте издания.
Украинские журналисты провели свое расследование и выяснили, что к обозначенной дате компания поставила всего четыре беспилотника из обещанных 55. Три минобороны не приняло, поскольку они не были доработаны.
"Условия сбора этих дронов, как и их характеристики, изменились. Из 55 комплексов вовремя и в нормальном состоянии сдали только один. А что минобороны? Минобороны уже согласилось отсрочить дедлайн до октября", - пишет Bihus.info.
Украинский военный с минометом - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
СМИ: Минобороны Украины обманули с поставкой мин
21 июля, 16:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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