https://ria.ru/20230905/ukraina-1894297889.html

СМИ: Минобороны Украины получило от фирмы один дрон вместо обещанных 55

СМИ: Минобороны Украины получило от фирмы один дрон вместо обещанных 55 - РИА Новости, 05.09.2023

СМИ: Минобороны Украины получило от фирмы один дрон вместо обещанных 55

Минобороны Украины заплатило фирме, связанной с экс-депутатом Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Бориславом Розенблатом, 650 миллионов гривен... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:31

2023-09-05T14:31

2023-09-05T14:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минобороны Украины заплатило фирме, связанной с экс-депутатом Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Бориславом Розенблатом, 650 миллионов гривен (17,6 миллиона долларов) за поставку 55 беспилотников, из которых к оговоренному сроку приняло лишь один, сообщили журналисты украинского проекта Bihus.info. "В августе 2023 года военные должны были получить 55 БПЛА HAWK, за которые минобороны уплатило 650 миллионов (гривен – ред.) аванса. Контракт на 807 миллионов (21,9 миллиона долларов – ред.) подписали с компанией семьи экс-нардепа Розенблата", - говорится в статье на сайте издания. Украинские журналисты провели свое расследование и выяснили, что к обозначенной дате компания поставила всего четыре беспилотника из обещанных 55. Три минобороны не приняло, поскольку они не были доработаны. "Условия сбора этих дронов, как и их характеристики, изменились. Из 55 комплексов вовремя и в нормальном состоянии сдали только один. А что минобороны? Минобороны уже согласилось отсрочить дедлайн до октября", - пишет Bihus.info.

https://ria.ru/20230721/miny-1885543743.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр