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"Еще не осознали". В США предупредили Киев о последствиях решения Путина - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 05.09.2023 (обновлено: 13:35 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894274618.html
"Еще не осознали". В США предупредили Киев о последствиях решения Путина
"Еще не осознали". В США предупредили Киев о последствиях решения Путина - РИА Новости, 05.09.2023
"Еще не осознали". В США предупредили Киев о последствиях решения Путина
Российские военные при необходимости способны взять под контроль Одессу и Харьков, написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в статье для RT."Украина... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T13:02
2023-09-05T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
скотт риттер
нато
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные при необходимости способны взять под контроль Одессу и Харьков, написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в статье для RT."Украина своими действиями в 2014 году потеряла Крым. Из-за своего выбора в 2022 году она потеряла Донбасс, Запорожье и Херсон. И если Киев продолжит затягивать этот конфликт до тех пор, пока физически не сможет защищать себя, он рискует потерять еще большую территорию, включая Одессу и Харьков", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Украина и ее западные партнеры еще не осознали, что российское руководство не настроено на переговоры ради переговоров.&quot;Путин перечислил свои цели и задачи, когда дело доходит до конфликта: денацификация, демилитаризация и отказ Украины от членства в НАТО&quot;, — пишет эксперт.По его мнению, Россия работает над достижением заявленных целей и задач, а Запад с Украиной мало что могут сделать, чтобы помешать ей."Чем дольше Киев — и его западные партнеры — будет затягивать этот конфликт, тем больше пострадает Украина. Настало время им вступить на путь мира и восстановления. Но это может произойти только тогда, когда Украина сдастся и примет реальность такой, какая она есть", — резюмировал Риттер. Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
https://ria.ru/20230905/nato-1894245296.html
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в мире, украина, одесса, скотт риттер, нато, вооруженные силы украины, владимир путин, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Скотт Риттер, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Киев
"Еще не осознали". В США предупредили Киев о последствиях решения Путина

Экс-разведчик США Риттер: Россия способна освободить Одессу и Харьков

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные при необходимости способны взять под контроль Одессу и Харьков, написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в статье для RT.

"Украина своими действиями в 2014 году потеряла Крым. Из-за своего выбора в 2022 году она потеряла Донбасс, Запорожье и Херсон. И если Киев продолжит затягивать этот конфликт до тех пор, пока физически не сможет защищать себя, он рискует потерять еще большую территорию, включая Одессу и Харьков", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Украина и ее западные партнеры еще не осознали, что российское руководство не настроено на переговоры ради переговоров.
«

"Путин перечислил свои цели и задачи, когда дело доходит до конфликта: денацификация, демилитаризация и отказ Украины от членства в НАТО", — пишет эксперт.

По его мнению, Россия работает над достижением заявленных целей и задач, а Запад с Украиной мало что могут сделать, чтобы помешать ей.
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"Чем дольше Киев — и его западные партнеры — будет затягивать этот конфликт, тем больше пострадает Украина. Настало время им вступить на путь мира и восстановления. Но это может произойти только тогда, когда Украина сдастся и примет реальность такой, какая она есть", — резюмировал Риттер.

Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаСкотт РиттерНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКиев
 
 
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