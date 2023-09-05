"Еще не осознали". В США предупредили Киев о последствиях решения Путина
Экс-разведчик США Риттер: Россия способна освободить Одессу и Харьков
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Российские военные при необходимости способны взять под контроль Одессу и Харьков, написал бывший американский разведчик Скотт Риттер в статье для RT.
"Украина своими действиями в 2014 году потеряла Крым. Из-за своего выбора в 2022 году она потеряла Донбасс, Запорожье и Херсон. И если Киев продолжит затягивать этот конфликт до тех пор, пока физически не сможет защищать себя, он рискует потерять еще большую территорию, включая Одессу и Харьков", — говорится в публикации.
"Украина своими действиями в 2014 году потеряла Крым. Из-за своего выбора в 2022 году она потеряла Донбасс, Запорожье и Херсон. И если Киев продолжит затягивать этот конфликт до тех пор, пока физически не сможет защищать себя, он рискует потерять еще большую территорию, включая Одессу и Харьков", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Украина и ее западные партнеры еще не осознали, что российское руководство не настроено на переговоры ради переговоров.
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"Путин перечислил свои цели и задачи, когда дело доходит до конфликта: денацификация, демилитаризация и отказ Украины от членства в НАТО", — пишет эксперт.
По его мнению, Россия работает над достижением заявленных целей и задач, а Запад с Украиной мало что могут сделать, чтобы помешать ей.
"Чем дольше Киев — и его западные партнеры — будет затягивать этот конфликт, тем больше пострадает Украина. Настало время им вступить на путь мира и восстановления. Но это может произойти только тогда, когда Украина сдастся и примет реальность такой, какая она есть", — резюмировал Риттер.
Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
Украина уже три месяца ведет наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.