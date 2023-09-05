https://ria.ru/20230905/ukraina-1894259005.html

В Кремле прокомментировали смену министра обороны Украины

В Кремле прокомментировали смену министра обороны Украины - РИА Новости, 05.09.2023

В Кремле прокомментировали смену министра обороны Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смену главы минобороны Украины, заявил, что в Кремле не думают, что какие-то назначения могут повлиять РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:07

2023-09-05T12:07

2023-09-05T12:16

украина

россия

владимир зеленский

алексей резников

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смену главы минобороны Украины, заявил, что в Кремле не думают, что какие-то назначения могут повлиять на суть киевского режима, он таким остается, можно только сожалеть.По его словам, назначение главы МО Украины - внутреннее дело Украины.Владимир Зеленский ранее заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность."Нет, мы никак не можем это прокомментировать. Это, собственно, внутреннее дело Украины... Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле прокомментировать смену министра обороны Украины.

https://ria.ru/20230904/reznikov-1894080545.html

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украина, россия, владимир зеленский, алексей резников