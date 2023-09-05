https://ria.ru/20230905/ukraina-1894259005.html
В Кремле прокомментировали смену министра обороны Украины
В Кремле прокомментировали смену министра обороны Украины - РИА Новости, 05.09.2023
В Кремле прокомментировали смену министра обороны Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смену главы минобороны Украины, заявил, что в Кремле не думают, что какие-то назначения могут повлиять РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:07
2023-09-05T12:07
2023-09-05T12:16
украина
россия
владимир зеленский
алексей резников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871104001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_463afe63ebda6dfb730298a905687ff7.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смену главы минобороны Украины, заявил, что в Кремле не думают, что какие-то назначения могут повлиять на суть киевского режима, он таким остается, можно только сожалеть.По его словам, назначение главы МО Украины - внутреннее дело Украины.Владимир Зеленский ранее заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность."Нет, мы никак не можем это прокомментировать. Это, собственно, внутреннее дело Украины... Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле прокомментировать смену министра обороны Украины.
https://ria.ru/20230904/reznikov-1894080545.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871104001_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_1ed0b26881d533eb0e2f008777ba903d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир зеленский, алексей резников
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Резников
В Кремле прокомментировали смену министра обороны Украины
Песков назвал смену главы Минобороны внутренним делом Украины
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смену главы минобороны Украины, заявил, что в Кремле не думают, что какие-то назначения могут повлиять на суть киевского режима, он таким остается, можно только сожалеть.
По его словам, назначение главы МО Украины - внутреннее дело Украины.
Владимир Зеленский
ранее заявил об отставке Алексея Резникова
с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова
на его должность.
"Нет, мы никак не можем это прокомментировать. Это, собственно, внутреннее дело Украины... Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле прокомментировать смену министра обороны Украины.
В МИД прокомментировали отставку Резникова с поста главы Минобороны Украины