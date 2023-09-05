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В Кремле прокомментировали смену министра обороны Украины - РИА Новости, 05.09.2023
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12:07 05.09.2023 (обновлено: 12:16 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894259005.html
В Кремле прокомментировали смену министра обороны Украины
В Кремле прокомментировали смену министра обороны Украины - РИА Новости, 05.09.2023
В Кремле прокомментировали смену министра обороны Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смену главы минобороны Украины, заявил, что в Кремле не думают, что какие-то назначения могут повлиять РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:07
2023-09-05T12:16
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смену главы минобороны Украины, заявил, что в Кремле не думают, что какие-то назначения могут повлиять на суть киевского режима, он таким остается, можно только сожалеть.По его словам, назначение главы МО Украины - внутреннее дело Украины.Владимир Зеленский ранее заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность."Нет, мы никак не можем это прокомментировать. Это, собственно, внутреннее дело Украины... Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле прокомментировать смену министра обороны Украины.
https://ria.ru/20230904/reznikov-1894080545.html
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украина, россия, владимир зеленский, алексей резников
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Резников
В Кремле прокомментировали смену министра обороны Украины

Песков назвал смену главы Минобороны внутренним делом Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смену главы минобороны Украины, заявил, что в Кремле не думают, что какие-то назначения могут повлиять на суть киевского режима, он таким остается, можно только сожалеть.
По его словам, назначение главы МО Украины - внутреннее дело Украины.
Владимир Зеленский ранее заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность.
"Нет, мы никак не можем это прокомментировать. Это, собственно, внутреннее дело Украины... Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле прокомментировать смену министра обороны Украины.
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