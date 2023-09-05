Рейтинг@Mail.ru
Ужасные потери. Зеленский обратился к Европе с неожиданной просьбой - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:48 05.09.2023 (обновлено: 13:18 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894228855.html
Ужасные потери. Зеленский обратился к Европе с неожиданной просьбой
Ужасные потери. Зеленский обратился к Европе с неожиданной просьбой - РИА Новости, 05.09.2023
Ужасные потери. Зеленский обратился к Европе с неожиданной просьбой
Из-за ужасных потерь на фронте президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе с просьбой депортировать украинцев призывного возраста, пишет Стивен... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T09:48
2023-09-05T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
киев
вооруженные силы украины
владимир зеленский
алексей резников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892839577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64df41526fdbcfd520a8733e8bb2dd5d.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Из-за ужасных потерь на фронте президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе с просьбой депортировать украинцев призывного возраста, пишет Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.&quot;Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину. То же самое происходит и с Молдавией&quot;, — говорится в публикации.При этом, отмечает автор, украинское контрнаступление приближается к концу и оно оказалось безуспешным. По мнению Брайена, министра обороны Алексея Резникова сняли с должности из-за этого — теперь именно его можно обвинить в провале."Западная пресса (особенно в Великобритании и США) продолжает утверждать, что украинское контрнаступление каким-то образом набирает обороты и что ВСУ даже удалось прорвать первую линию российской обороны. Это пропаганда — Украина понесла чудовищные потери", — подчеркнул эксперт.О том, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, написало накануне издание Rzeczpospolita. Кроме того, хакеры из группы RaHDit выяснили, что спецслужбы стран Прибалтики собирают сведения о въехавших на их территорию украинцах в возрасте от 18 до 60 лет, чтобы отправить этих людей обратно на Украину.ВСУ уже три месяца ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время они не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
https://ria.ru/20230905/sudoplatov-1893472973.html
украина
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892839577_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c9015d24bd7f175fad43c4ec308b5189.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, киев, вооруженные силы украины, владимир зеленский, алексей резников
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Киев, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Алексей Резников
Ужасные потери. Зеленский обратился к Европе с неожиданной просьбой

AT: Украина попросила Европу вернуть на родину мужчин-украинцев

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Из-за ужасных потерь на фронте президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе с просьбой депортировать украинцев призывного возраста, пишет Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
«

"Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину. То же самое происходит и с Молдавией", — говорится в публикации.

При этом, отмечает автор, украинское контрнаступление приближается к концу и оно оказалось безуспешным. По мнению Брайена, министра обороны Алексея Резникова сняли с должности из-за этого — теперь именно его можно обвинить в провале.
"Западная пресса (особенно в Великобритании и США) продолжает утверждать, что украинское контрнаступление каким-то образом набирает обороты и что ВСУ даже удалось прорвать первую линию российской обороны. Это пропаганда — Украина понесла чудовищные потери", — подчеркнул эксперт.
О том, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, написало накануне издание Rzeczpospolita. Кроме того, хакеры из группы RaHDit выяснили, что спецслужбы стран Прибалтики собирают сведения о въехавших на их территорию украинцах в возрасте от 18 до 60 лет, чтобы отправить этих людей обратно на Украину.
ВСУ уже три месяца ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время они не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.
Боец артиллерийского расчета ЧВК Вагнер во время стрельбы из гаубицы Д30 по позициям ВСУ в районе Бахмута Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
"В ход пошло иное оружие". Кто остановил стремительный бросок ВСУ на Крым
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаКиевВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийАлексей Резников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала