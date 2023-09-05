https://ria.ru/20230905/ukraina-1894228855.html

Ужасные потери. Зеленский обратился к Европе с неожиданной просьбой

Ужасные потери. Зеленский обратился к Европе с неожиданной просьбой - РИА Новости, 05.09.2023

Ужасные потери. Зеленский обратился к Европе с неожиданной просьбой

Из-за ужасных потерь на фронте президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе с просьбой депортировать украинцев призывного возраста, пишет Стивен... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T09:48

2023-09-05T09:48

2023-09-05T13:18

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в мире

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вооруженные силы украины

владимир зеленский

алексей резников

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Из-за ужасных потерь на фронте президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе с просьбой депортировать украинцев призывного возраста, пишет Стивен Брайен в статье для издания Asia Times."Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину. То же самое происходит и с Молдавией", — говорится в публикации.При этом, отмечает автор, украинское контрнаступление приближается к концу и оно оказалось безуспешным. По мнению Брайена, министра обороны Алексея Резникова сняли с должности из-за этого — теперь именно его можно обвинить в провале."Западная пресса (особенно в Великобритании и США) продолжает утверждать, что украинское контрнаступление каким-то образом набирает обороты и что ВСУ даже удалось прорвать первую линию российской обороны. Это пропаганда — Украина понесла чудовищные потери", — подчеркнул эксперт.О том, что Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, написало накануне издание Rzeczpospolita. Кроме того, хакеры из группы RaHDit выяснили, что спецслужбы стран Прибалтики собирают сведения о въехавших на их территорию украинцах в возрасте от 18 до 60 лет, чтобы отправить этих людей обратно на Украину.ВСУ уже три месяца ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как отмечал Владимир Путин, за все это время они не смогли достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом боевых действий.

https://ria.ru/20230905/sudoplatov-1893472973.html

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в мире, украина, европа, киев, вооруженные силы украины, владимир зеленский, алексей резников