https://ria.ru/20230905/ukraina-1894219630.html

Рогов рассказал, как ВСУ бросают тела солдат на поле боя

Рогов рассказал, как ВСУ бросают тела солдат на поле боя - РИА Новости, 05.09.2023

Рогов рассказал, как ВСУ бросают тела солдат на поле боя

Командование украинских войск запрещает забирать тела солдат с поля боя, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T07:56

2023-09-05T07:56

2023-09-05T07:56

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Командование украинских войск запрещает забирать тела солдат с поля боя, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Поля сражения буквально усеяны телами украинских солдат, которые никто не забирает. Их просто оставляют там как отработанный и уже ненужный биоматериал. Командование ВСУ запрещает проводить операцию, чтобы тела убитых забрать и предать земле", - сказал Рогов. Контрнаступление украинских войск в Запорожской области началось 4 июня. На сегодня наиболее ожесточенные бои идут в районе сел Работино и Вербовое на Ореховском направлении и Урожайного на Времевском выступе. За три месяца с начала контрнаступления, украинские войска так и не смогли прорвать первую линию обороны российской армии и занять укрепрайоны.

https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894219490.html

запорожская область

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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире