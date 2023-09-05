https://ria.ru/20230905/ukraina-1894219630.html
Рогов рассказал, как ВСУ бросают тела солдат на поле боя
Рогов рассказал, как ВСУ бросают тела солдат на поле боя - РИА Новости, 05.09.2023
Рогов рассказал, как ВСУ бросают тела солдат на поле боя
Командование украинских войск запрещает забирать тела солдат с поля боя, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией"... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T07:56
2023-09-05T07:56
2023-09-05T07:56
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Командование украинских войск запрещает забирать тела солдат с поля боя, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Поля сражения буквально усеяны телами украинских солдат, которые никто не забирает. Их просто оставляют там как отработанный и уже ненужный биоматериал. Командование ВСУ запрещает проводить операцию, чтобы тела убитых забрать и предать земле", - сказал Рогов. Контрнаступление украинских войск в Запорожской области началось 4 июня. На сегодня наиболее ожесточенные бои идут в районе сел Работино и Вербовое на Ореховском направлении и Урожайного на Времевском выступе. За три месяца с начала контрнаступления, украинские войска так и не смогли прорвать первую линию обороны российской армии и занять укрепрайоны.
https://ria.ru/20230905/spetsoperatsiya-1894219490.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
Рогов рассказал, как ВСУ бросают тела солдат на поле боя
Рогов: командование ВСУ запрещает забирать тела солдат с поля боя