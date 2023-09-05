https://ria.ru/20230905/ukraina-1894215335.html
Герой России рассказал, как ВСУ закидывают минные поля людьми
Герой России рассказал, как ВСУ закидывают минные поля людьми - РИА Новости, 05.09.2023
Герой России рассказал, как ВСУ закидывают минные поля людьми
ВСУ применяют тактику "живого разминирования" в попытках пройти российскую линию обороны – вместо инженерной техники на минные поля и под обстрел российской... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T06:07
2023-09-05T06:07
2023-09-05T09:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894226369_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06f32a943eb956bfb9061b97cfa8ab26.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ВСУ применяют тактику "живого разминирования" в попытках пройти российскую линию обороны – вместо инженерной техники на минные поля и под обстрел российской артиллерии отправляют пехоту, которая там массово гибнет, сообщил в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. "Он (противник) кидает все больше и больше. Чтобы подготовить сапера, изучить столько вариантов и видов мин - это нужен приличный промежуток времени. Вот они просто закидывают наши минные поля трупами – "живое разминирование", когда людей разрывает просто на части. Они их не жалеют", - сообщил Сайфуллин. По его словам, украинские саперные подразделения несут высокие потери, потому что наша разведка вовремя их обнаруживает, а артиллерия поражает. "Наша разведка их обнаруживает и потом артиллерия просто накрывает. У них очень большие потери. Саперы – штучные бойцы. Разминировать мину – это и так напряжение, потому что она может быть установлена на неизвлекаемость, под ней может стоять сюрприз. А разминировать мину еще и под огнем, когда в это время по тебе работает артиллерия, когда ведется огонь из стрелкового оружия, БМП, БТРов, танков, и ты еще должен разминировать, потому что за твоей спиной должный пройти войска", - пояснил полковник. Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
https://ria.ru/20230901/ukraina-1893683419.html
https://ria.ru/20230904/front-1894190832.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894226369_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6df160aea730188f3d47b08bfc48694b.jpg
"Живое разминирование" – Сайфуллин о способах ВСУ преодолевать минные поля
"Живое разминирование" – Сайфуллин о способах ВСУ преодолевать минные поля
2023-09-05T06:07
true
PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Герой России рассказал, как ВСУ закидывают минные поля людьми
Герой России: ВСУ применяют "живое разминирование", закидывая людьми минные поля
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ВСУ применяют тактику "живого разминирования" в попытках пройти российскую линию обороны – вместо инженерной техники на минные поля и под обстрел российской артиллерии отправляют пехоту, которая там массово гибнет, сообщил в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
"Он (противник) кидает все больше и больше. Чтобы подготовить сапера, изучить столько вариантов и видов мин - это нужен приличный промежуток времени. Вот они просто закидывают наши минные поля трупами – "живое разминирование", когда людей разрывает просто на части. Они их не жалеют", - сообщил Сайфуллин.
ВСУ заставляет военных пешком проходить российские минные заграждения
По его словам, украинские саперные подразделения несут высокие потери, потому что наша разведка вовремя их обнаруживает, а артиллерия поражает.
"Наша разведка их обнаруживает и потом артиллерия просто накрывает. У них очень большие потери. Саперы – штучные бойцы. Разминировать мину – это и так напряжение, потому что она может быть установлена на неизвлекаемость, под ней может стоять сюрприз. А разминировать мину еще и под огнем, когда в это время по тебе работает артиллерия, когда ведется огонь из стрелкового оружия, БМП, БТРов, танков, и ты еще должен разминировать, потому что за твоей спиной должный пройти войска", - пояснил полковник.
Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.
В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
СМИ: неожиданная ловушка в окопе привела генералов ВСУ в ярость