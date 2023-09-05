https://ria.ru/20230905/ukraina-1894215335.html

Герой России рассказал, как ВСУ закидывают минные поля людьми

Герой России рассказал, как ВСУ закидывают минные поля людьми - РИА Новости, 05.09.2023

Герой России рассказал, как ВСУ закидывают минные поля людьми

ВСУ применяют тактику "живого разминирования" в попытках пройти российскую линию обороны – вместо инженерной техники на минные поля и под обстрел российской... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T06:07

2023-09-05T06:07

2023-09-05T09:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. ВСУ применяют тактику "живого разминирования" в попытках пройти российскую линию обороны – вместо инженерной техники на минные поля и под обстрел российской артиллерии отправляют пехоту, которая там массово гибнет, сообщил в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. "Он (противник) кидает все больше и больше. Чтобы подготовить сапера, изучить столько вариантов и видов мин - это нужен приличный промежуток времени. Вот они просто закидывают наши минные поля трупами – "живое разминирование", когда людей разрывает просто на части. Они их не жалеют", - сообщил Сайфуллин. По его словам, украинские саперные подразделения несут высокие потери, потому что наша разведка вовремя их обнаруживает, а артиллерия поражает. "Наша разведка их обнаруживает и потом артиллерия просто накрывает. У них очень большие потери. Саперы – штучные бойцы. Разминировать мину – это и так напряжение, потому что она может быть установлена на неизвлекаемость, под ней может стоять сюрприз. А разминировать мину еще и под огнем, когда в это время по тебе работает артиллерия, когда ведется огонь из стрелкового оружия, БМП, БТРов, танков, и ты еще должен разминировать, потому что за твоей спиной должный пройти войска", - пояснил полковник. Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

https://ria.ru/20230901/ukraina-1893683419.html

https://ria.ru/20230904/front-1894190832.html

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"Живое разминирование" – Сайфуллин о способах ВСУ преодолевать минные поля "Живое разминирование" – Сайфуллин о способах ВСУ преодолевать минные поля 2023-09-05T06:07 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, вооруженные силы украины