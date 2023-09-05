https://ria.ru/20230905/ukraina-1894214448.html

Турецкие СМИ назвали нового министра обороны Украины марионеткой США

Турецкие СМИ назвали нового министра обороны Украины марионеткой США - РИА Новости, 05.09.2023

Турецкие СМИ назвали нового министра обороны Украины марионеткой США

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров станет исполнителем планов США в регионе, кроме того, он связан с запрещенной в Турции организацией проповедника... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T05:42

2023-09-05T05:42

2023-09-05T05:42

в мире

украина

сша

турция

рустем умеров

фетхуллах гюлен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893338822_403:0:2975:1447_1920x0_80_0_0_7a8ca1218e072241e11b8503547eeb17.jpg

АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров станет исполнителем планов США в регионе, кроме того, он связан с запрещенной в Турции организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), с которым Анкара связывает попытку переворота в 2016 году, пишет газета Aydınlık со ссылкой на источники. Владимир Зеленский в понедельник заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. "Умеров родился в 1982 году, ранее занимал должности президента Фонда государственного имущества Украины и специального представителя президента Украины. Умеров… - политик, являющийся выразителем и исполнителем планов США в регионе", - пишет издание. Согласно информации, ранее полученной Aydınlık от местных источников на Украине, Рустем Умеров обучался в Крымской школе-интернате для одаренных детей, открытой министерством образования, которая в украинский период получала поддержку от FETÖ. "Источники, утверждающие, что Умеров напрямую связан с США, заявили: "Часть средств, которые он получает от иностранных государств, он использует в личных целях". Как утверждается в открытых источниках, в молодости он участвовал в программе Госдепартамента США по обмену будущими лидерами (FLEX). Его брат Руслан Умеров… также учился в крымской школе-интернате и имеет связи в FETÖ. Оба брата известны в Киеве как "дети Америки", - пишет издание.

https://ria.ru/20230904/minoborony-1894183003.html

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894205986.html

украина

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, турция, рустем умеров, фетхуллах гюлен