https://ria.ru/20230905/ukraina-1894214448.html
Турецкие СМИ назвали нового министра обороны Украины марионеткой США
Турецкие СМИ назвали нового министра обороны Украины марионеткой США - РИА Новости, 05.09.2023
Турецкие СМИ назвали нового министра обороны Украины марионеткой США
Новый министр обороны Украины Рустем Умеров станет исполнителем планов США в регионе, кроме того, он связан с запрещенной в Турции организацией проповедника... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T05:42
2023-09-05T05:42
2023-09-05T05:42
в мире
украина
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рустем умеров
фетхуллах гюлен
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АНКАРА, 5 сен – РИА Новости. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров станет исполнителем планов США в регионе, кроме того, он связан с запрещенной в Турции организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), с которым Анкара связывает попытку переворота в 2016 году, пишет газета Aydınlık со ссылкой на источники. Владимир Зеленский в понедельник заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. "Умеров родился в 1982 году, ранее занимал должности президента Фонда государственного имущества Украины и специального представителя президента Украины. Умеров… - политик, являющийся выразителем и исполнителем планов США в регионе", - пишет издание. Согласно информации, ранее полученной Aydınlık от местных источников на Украине, Рустем Умеров обучался в Крымской школе-интернате для одаренных детей, открытой министерством образования, которая в украинский период получала поддержку от FETÖ. "Источники, утверждающие, что Умеров напрямую связан с США, заявили: "Часть средств, которые он получает от иностранных государств, он использует в личных целях". Как утверждается в открытых источниках, в молодости он участвовал в программе Госдепартамента США по обмену будущими лидерами (FLEX). Его брат Руслан Умеров… также учился в крымской школе-интернате и имеет связи в FETÖ. Оба брата известны в Киеве как "дети Америки", - пишет издание.
https://ria.ru/20230904/minoborony-1894183003.html
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894205986.html
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в мире, украина, сша, турция, рустем умеров, фетхуллах гюлен
В мире, Украина, США, Турция, Рустем Умеров, Фетхуллах Гюлен
Турецкие СМИ назвали нового министра обороны Украины марионеткой США
Aydınlık: новый министр обороны Украины станет исполнителем планов США в регионе