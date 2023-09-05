https://ria.ru/20230905/ukraina-1894208704.html
В Днепропетровске готовятся к многочасовым отключениям света, пишут СМИ
В Днепропетровске готовятся к многочасовым отключениям света, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2023
В Днепропетровске готовятся к многочасовым отключениям света, пишут СМИ
Директор украинской энергетической компании ДТЭК "Днепровские электросети" Андрей Терещук заявил, что Днепропетровск готовится к многочасовым отключениям света... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T02:58
2023-09-05T02:58
2023-09-05T03:26
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Директор украинской энергетической компании ДТЭК "Днепровские электросети" Андрей Терещук заявил, что Днепропетровск готовится к многочасовым отключениям света зимой, сообщает местное издание "Наш город". Директор отметил, что нужно уменьшить нагрузку на сети хотя бы в пиковые часы. "При текущих условиях и при том, что люди будут экономить, если мы будем переживать эту зиму по нашей области с таким же графиком и в таком режиме, как прошлую зиму, это будет очень хорошо. Потому отключения будут. Я думаю, что они будут по графику, мы справимся с его выполнением, как и в прошлом году. Мы очень много работали над тем, чтобы наше оборудование не выходило из строя при этих отключениях-включениях. Если мы будем жить без электроэнергии 4-8 часов в день, это будет хорошо", — приводит издание слова Терещука. По словам директора, основная задача - четко соблюдать график отключений, который опубликован на сайте.
https://ria.ru/20230901/ukraina-1893641237.html
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днепропетровск, дтэк, в мире, украина
Днепропетровск, ДТЭК, В мире, Украина
В Днепропетровске готовятся к многочасовым отключениям света, пишут СМИ
"Наш город": Днепропетровск готовится к многочасовым отключениям света зимой
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Директор украинской энергетической компании ДТЭК "Днепровские электросети" Андрей Терещук заявил, что Днепропетровск готовится к многочасовым отключениям света зимой, сообщает местное издание "Наш город
".
Директор отметил, что нужно уменьшить нагрузку на сети хотя бы в пиковые часы.
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"При текущих условиях и при том, что люди будут экономить, если мы будем переживать эту зиму по нашей области с таким же графиком и в таком режиме, как прошлую зиму, это будет очень хорошо. Потому отключения будут. Я думаю, что они будут по графику, мы справимся с его выполнением, как и в прошлом году. Мы очень много работали над тем, чтобы наше оборудование не выходило из строя при этих отключениях-включениях. Если мы будем жить без электроэнергии 4-8 часов в день, это будет хорошо", — приводит издание слова Терещука.
По словам директора, основная задача - четко соблюдать график отключений, который опубликован на сайте.
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