https://ria.ru/20230905/ukraina-1894205986.html

На Украине возбудили дело против фонда госимущества, пишут СМИ

На Украине возбудили дело против фонда госимущества, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2023

На Украине возбудили дело против фонда госимущества, пишут СМИ

Уголовное дело возбуждено в отношении руководства фонда государственного имущества Украины, сообщает издание "Украинские новости". РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T01:31

2023-09-05T01:31

2023-09-05T01:45

в мире

украина

рустем умеров

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении руководства фонда государственного имущества Украины, сообщает издание "Украинские новости". Этот фонд пока возглавляет Рустем Умеров, о назначении которого министром обороны ранее заявил Владимир Зеленский. "В отношении руководства Фонда государственного имущества Украины возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в письме Национальной полиции Украины... На 4 сентября 2023 года руководителем ФГИУ является Рустем Умеров, а его заместителем – Александр Федоришин", – пишет издание. Как отмечается в документе, полицией Украины, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля "проведена проверка по незаконности увольнения независимых членов наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" и зарегистрировано уголовное производство по факту грубого нарушения законодательства о труде". Речь идет об увольнении Валерия Безлепкина и Валерия Щекатурова, отмечает издание.

https://ria.ru/20230904/minoborony-1894183003.html

https://ria.ru/20230904/umerov-1894158634.html

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в мире, украина, рустем умеров