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На Украине возбудили дело против фонда госимущества, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2023
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01:31 05.09.2023 (обновлено: 01:45 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894205986.html
На Украине возбудили дело против фонда госимущества, пишут СМИ
На Украине возбудили дело против фонда госимущества, пишут СМИ - РИА Новости, 05.09.2023
На Украине возбудили дело против фонда госимущества, пишут СМИ
Уголовное дело возбуждено в отношении руководства фонда государственного имущества Украины, сообщает издание "Украинские новости". РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T01:31
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в мире
украина
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении руководства фонда государственного имущества Украины, сообщает издание "Украинские новости". Этот фонд пока возглавляет Рустем Умеров, о назначении которого министром обороны ранее заявил Владимир Зеленский. "В отношении руководства Фонда государственного имущества Украины возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в письме Национальной полиции Украины... На 4 сентября 2023 года руководителем ФГИУ является Рустем Умеров, а его заместителем – Александр Федоришин", – пишет издание. Как отмечается в документе, полицией Украины, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля "проведена проверка по незаконности увольнения независимых членов наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" и зарегистрировано уголовное производство по факту грубого нарушения законодательства о труде". Речь идет об увольнении Валерия Безлепкина и Валерия Щекатурова, отмечает издание.
https://ria.ru/20230904/minoborony-1894183003.html
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в мире, украина, рустем умеров
В мире, Украина, Рустем Умеров
На Украине возбудили дело против фонда госимущества, пишут СМИ

"Украинские новости": против фонда госимущества Украины возбудили уголовное дело

© Фото : УПЦСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : УПЦ
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении руководства фонда государственного имущества Украины, сообщает издание "Украинские новости".
Этот фонд пока возглавляет Рустем Умеров, о назначении которого министром обороны ранее заявил Владимир Зеленский.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Шойгу прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины
Вчера, 20:12
"В отношении руководства Фонда государственного имущества Украины возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в письме Национальной полиции Украины... На 4 сентября 2023 года руководителем ФГИУ является Рустем Умеров, а его заместителем – Александр Федоришин", – пишет издание.
Как отмечается в документе, полицией Украины, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля "проведена проверка по незаконности увольнения независимых членов наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" и зарегистрировано уголовное производство по факту грубого нарушения законодательства о труде". Речь идет об увольнении Валерия Безлепкина и Валерия Щекатурова, отмечает издание.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Комитет Рады поддержал увольнение Умерова с поста главы Фонда госимущества
Вчера, 18:09
 
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