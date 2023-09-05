https://ria.ru/20230905/udar-1894415596.html

"Сигнал для НАТО". В США пришли в ужас из-за удара России по ВСУ

"Сигнал для НАТО". В США пришли в ужас из-за удара России по ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023

"Сигнал для НАТО". В США пришли в ужас из-за удара России по ВСУ

Страны НАТО могут пересмотреть позицию по отправке вооружений ВСУ после уничтожения британского танка Challenger 2, пишет американский журнал Military Watch... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T22:40

2023-09-05T22:40

2023-09-05T22:40

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Страны НАТО могут пересмотреть позицию по отправке вооружений ВСУ после уничтожения британского танка Challenger 2, пишет американский журнал Military Watch Magazine."В то время как западные страны обсуждают вопрос о дальнейших поставках Украине, потеря танка, серьезный урон которому еще никому не удавалось нанести до этого момента, скорее всего повлияет на ход обсуждения", — отмечается в статье.Произошедшее должно стать тревожным сигналом для США, так как они планировали поставить собственные модернизированные танки M1A1 Abrams. Эти машины обладают даже меньшей живучестью, чем только что потерянная британская модель, подчеркивается в материале.Автор назвал уничтожение британского танка очередной победой России, которая может заставит западные страны пересмотреть свои позиции в конфликте.Во вторник в соцсетях появились кадры с дымящимся Challenger 2. Боевую машину уничтожили в районе села Работино на Запорожском направлении. До этого неоднократно появлялись новости о поражении немецких танков Leopard, но о Challenger 2 — ни разу.По данным газеты The Guardian, Challenger 2 уничтожили впервые почти за 30 лет, которые он находится на вооружении.

https://ria.ru/20230905/oruzhie-1894410562.html

https://ria.ru/20230905/putin-1894376570.html

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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины