"Сигнал для НАТО". В США пришли в ужас из-за удара России по ВСУ
MWM: США могут пересмотреть поставки ВСУ после уничтожения Challenger 2
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении в ЛНР. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Страны НАТО могут пересмотреть позицию по отправке вооружений ВСУ после уничтожения британского танка Challenger 2, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
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"В то время как западные страны обсуждают вопрос о дальнейших поставках Украине, потеря танка, серьезный урон которому еще никому не удавалось нанести до этого момента, скорее всего повлияет на ход обсуждения", — отмечается в статье.
Произошедшее должно стать тревожным сигналом для США, так как они планировали поставить собственные модернизированные танки M1A1 Abrams. Эти машины обладают даже меньшей живучестью, чем только что потерянная британская модель, подчеркивается в материале.
Автор назвал уничтожение британского танка очередной победой России, которая может заставит западные страны пересмотреть свои позиции в конфликте.
Во вторник в соцсетях появились кадры с дымящимся Challenger 2. Боевую машину уничтожили в районе села Работино на Запорожском направлении. До этого неоднократно появлялись новости о поражении немецких танков Leopard, но о Challenger 2 — ни разу.
По данным газеты The Guardian, Challenger 2 уничтожили впервые почти за 30 лет, которые он находится на вооружении.