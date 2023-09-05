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Акция "Спасибо учителю" 1 сентября собрала около 1 млн участников
Акция "Спасибо учителю" 1 сентября собрала около 1 млн участников - РИА Новости, 05.09.2023
Акция "Спасибо учителю" 1 сентября собрала около 1 млн участников
Около миллиона школьников присоединились к акции "Спасибо учителю" 1 сентября, всего за время проведения акции к ней присоединились 1,5 миллиона человек,... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T11:34
2023-09-05T11:34
2023-09-05T11:35
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Около миллиона школьников присоединились к акции "Спасибо учителю" 1 сентября, всего за время проведения акции к ней присоединились 1,5 миллиона человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России. "В День знаний всероссийская акция "Спасибо учителю" собрала порядка 1 миллиона участников. В Год педагога и наставника по всей стране на торжественных линейках школьники массово выразили слова искренней благодарности учителям. Всего за время проведения акции к ней присоединились 1,5 миллиона человек", - говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что акция "Спасибо учителю" стартовала в России в мае, среди ее участников – председатель правительства России Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководители крупнейших госкорпораций, космонавты, находящиеся на орбитальной станции, известные телеведущие, актеры, звезды эстрады и выдающиеся спортсмены. "Мы заложили традицию благодарности, которая, я уверен, будет жить и после окончания Года педагога и наставника. Акция "Спасибо учителю" помогла многим еще раз вспомнить тех, благодаря кому они нашли свое признание, кто придал уверенности и помог развить свои таланты, кто в свое время направил и помог сделать правильный выбор в жизни. У каждого из нас есть такой учитель, наставник, и мы проносим благодарность этим людям через всю жизнь", - сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. Принять участие в акции может каждый - для этого нужно позвонить своему любимому учителю или навестить его и выложить в соцсетях пост со словами благодарности и хештегом #СпасибоУчителю, заключили в министерстве. -0-
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общество, сн_образование, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, СН_Образование, Социальный навигатор
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Около миллиона школьников присоединились к акции "Спасибо учителю" 1 сентября, всего за время проведения акции к ней присоединились 1,5 миллиона человек, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения России.
"В День знаний всероссийская акция "Спасибо учителю" собрала порядка 1 миллиона участников. В Год педагога и наставника по всей стране на торжественных линейках школьники массово выразили слова искренней благодарности учителям. Всего за время проведения акции к ней присоединились 1,5 миллиона человек", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что акция "Спасибо учителю" стартовала в России в мае, среди ее участников – председатель правительства России Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководители крупнейших госкорпораций, космонавты, находящиеся на орбитальной станции, известные телеведущие, актеры, звезды эстрады и выдающиеся спортсмены.
"Мы заложили традицию благодарности, которая, я уверен, будет жить и после окончания Года педагога и наставника. Акция "Спасибо учителю" помогла многим еще раз вспомнить тех, благодаря кому они нашли свое признание, кто придал уверенности и помог развить свои таланты, кто в свое время направил и помог сделать правильный выбор в жизни. У каждого из нас есть такой учитель, наставник, и мы проносим благодарность этим людям через всю жизнь", - сказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
Принять участие в акции может каждый - для этого нужно позвонить своему любимому учителю или навестить его и выложить в соцсетях пост со словами благодарности и хештегом #СпасибоУчителю, заключили в министерстве. -0-