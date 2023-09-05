Рейтинг@Mail.ru
Замгенсека ОДКБ оценил учения организации в Белоруссии на "отлично" - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/ucheniya-1894375325.html
Замгенсека ОДКБ оценил учения организации в Белоруссии на "отлично"
Замгенсека ОДКБ оценил учения организации в Белоруссии на "отлично" - РИА Новости, 05.09.2023
Замгенсека ОДКБ оценил учения организации в Белоруссии на "отлично"
Заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков заявил, что оценивает на "отлично" учения ОДКБ, проходящие РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:08
2023-09-05T18:08
одкб
валерий семериков
белоруссия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893651635_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_5c4d17d73098311c6508375073355722.jpg
МИНСК, 5 сен – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков заявил, что оценивает на "отлично" учения ОДКБ, проходящие на территории Белоруссии. Учения ОДКБ "Боевое братство-2023" официально стартовали на территории Белоруссии 1 сентября, они продлятся по 6 сентября. На территории Белоруссии в рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Помимо этого, в этот же период в Белоруссии проходят учения спасательных подразделений ОДКБ "Скала-2023". "Учения были организованы на самом высочайшем уровне с точки зрения организационной, планирования, организации управления, всех видов обеспечения. Моя лично оценка - отлично", - сказал он журналистам в Минске в рамках заседания Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ. Семериков подчеркнул, что приглашенным иностранным наблюдателям было на что посмотреть. "Я могу сказать одно - им было, что посмотреть, а нам было что показать", - заявил он. Замгенсека напомнил, что в ОДКБ председательствует в этом году Белоруссия, приоритеты ее председательства очень амбициозные. "Для реализации этих приоритетов был подготовлен соответствующий план мероприятий, который был утвержден, национальные планы. И я сегодня могу констатировать с полной ответственностью, что этот план практически полностью выполняется", - сказал он. Семериков подчеркнул, что приоритеты белорусского председательства охватывают многие сферы деятельности ОДКБ. "Не акцентируется (внимание - ред.), допустим, только на вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом или военном сотрудничестве. Он (план – ред.) охватывает полностью комплекс всех мероприятий, всех направлений деятельности нашей организации. Вот почему амбициозный план. Он очень объемный и по содержательной части, и по практическим мероприятиям. Этот план выполняется, а значит, результаты по итогам будут очень хорошие", - заявил замгенсека ОДКБ. В свою очередь глава белорусского МЧС Вадим Синявский сообщил журналистам, что традиционно на заседании координационного совета глав МЧС ОДКБ будут подведены итоги работы за год, определены планы на будущий год. "Во время своего председательства мы хотели сплотить наши ведомства во благо людей, их спасения. Все запланированные мероприятия реализованы успешно не только на территории нашей страны, но и других стран-участниц ОДКБ. Мы также активно работали по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и профилактики гибели людей, делились этим опытом с коллегами", - сказал Синявский. В Минске проходит заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ с участием глав спасательных ведомств. Повестка заседания предполагает отчет об эффективности реализации ранее принятых решений, подведение итогов специального учения спасательных подразделений государств – членов ОДКБ "Скала-2023", учений "Безопасная Арктика-2023", а также обсуждение плана совместных мероприятий на 2024 год. Особое внимание планируется уделить вопросам научно-технического обеспечения деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению многоуровневой специализированной подготовки кадров.
https://ria.ru/20230905/odkb-1894269702.html
https://ria.ru/20230905/spetsnaz-1894366415.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893651635_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_00357ba58fd6ecd0c99e8b3a761d2ee6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одкб, валерий семериков, белоруссия, безопасность
ОДКБ, Валерий Семериков, Белоруссия, Безопасность
Замгенсека ОДКБ оценил учения организации в Белоруссии на "отлично"

Замгенсека ОДКБ Семериков оценил учения организации в Белоруссии на отлично

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие поднимают государственные флаги стран ОДКБ на церемонии открытия учения "Боевое братство-2023"
Военнослужащие поднимают государственные флаги стран ОДКБ на церемонии открытия учения Боевое братство-2023 - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие поднимают государственные флаги стран ОДКБ на церемонии открытия учения "Боевое братство-2023". Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 сен – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Валерий Семериков заявил, что оценивает на "отлично" учения ОДКБ, проходящие на территории Белоруссии.
Учения ОДКБ "Боевое братство-2023" официально стартовали на территории Белоруссии 1 сентября, они продлятся по 6 сентября. На территории Белоруссии в рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023". Помимо этого, в этот же период в Белоруссии проходят учения спасательных подразделений ОДКБ "Скала-2023".
Силы ОДКБ отработали недопущение прорыва незаконного формирования - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Вольфович прокомментировал отказ Польши наблюдать за учениями ОДКБ
Вчера, 12:40
"Учения были организованы на самом высочайшем уровне с точки зрения организационной, планирования, организации управления, всех видов обеспечения. Моя лично оценка - отлично", - сказал он журналистам в Минске в рамках заседания Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ. Семериков подчеркнул, что приглашенным иностранным наблюдателям было на что посмотреть. "Я могу сказать одно - им было, что посмотреть, а нам было что показать", - заявил он.
Замгенсека напомнил, что в ОДКБ председательствует в этом году Белоруссия, приоритеты ее председательства очень амбициозные. "Для реализации этих приоритетов был подготовлен соответствующий план мероприятий, который был утвержден, национальные планы. И я сегодня могу констатировать с полной ответственностью, что этот план практически полностью выполняется", - сказал он.
Семериков подчеркнул, что приоритеты белорусского председательства охватывают многие сферы деятельности ОДКБ. "Не акцентируется (внимание - ред.), допустим, только на вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом или военном сотрудничестве. Он (план – ред.) охватывает полностью комплекс всех мероприятий, всех направлений деятельности нашей организации. Вот почему амбициозный план. Он очень объемный и по содержательной части, и по практическим мероприятиям. Этот план выполняется, а значит, результаты по итогам будут очень хорошие", - заявил замгенсека ОДКБ.
В свою очередь глава белорусского МЧС Вадим Синявский сообщил журналистам, что традиционно на заседании координационного совета глав МЧС ОДКБ будут подведены итоги работы за год, определены планы на будущий год. "Во время своего председательства мы хотели сплотить наши ведомства во благо людей, их спасения. Все запланированные мероприятия реализованы успешно не только на территории нашей страны, но и других стран-участниц ОДКБ. Мы также активно работали по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и профилактики гибели людей, делились этим опытом с коллегами", - сказал Синявский.
В Минске проходит заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ с участием глав спасательных ведомств. Повестка заседания предполагает отчет об эффективности реализации ранее принятых решений, подведение итогов специального учения спасательных подразделений государств – членов ОДКБ "Скала-2023", учений "Безопасная Арктика-2023", а также обсуждение плана совместных мероприятий на 2024 год. Особое внимание планируется уделить вопросам научно-технического обеспечения деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению многоуровневой специализированной подготовки кадров.
Учения ОДКБ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Спецназ ОДКБ на учениях отработал освобождение заложников
Вчера, 17:41
 
ОДКБВалерий СемериковБелоруссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала