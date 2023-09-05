https://ria.ru/20230905/ubiystvo-1894210707.html

Школьный учитель стал свидетелем убийства украинских военных сослуживцами

Школьный учитель стал свидетелем убийства украинских военных сослуживцами - РИА Новости, 05.09.2023

Школьный учитель стал свидетелем убийства украинских военных сослуживцами

Украинские военные, отступая в 2022 году из села Смоляниново в Луганской Народной Республике, убили у храма троих сослуживцев, одного из них – за то, что не мог РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T04:04

2023-09-05T04:04

2023-09-05T06:49

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

днепропетровск

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 5 сен — РИА Новости. Украинские военные, отступая в 2022 году из села Смоляниново в Луганской Народной Республике, убили у храма троих сослуживцев, одного из них – за то, что не мог завести автомобиль, сообщил РИА Новости местный житель Виктор Чернявский. "В полпервого ночи на 26 февраля раздались выстрелы возле храма. Я тихонечко встал, и мы смотрели, наблюдали с батюшкой (с территории храма. — Прим. ред.) и видели, что украинские войска отступают. <…> Стояли две машины: УАЗ и ГАЗ-66. В ГАЗ-66 перегрузили двух только что убитых военных", — рассказал Чернявский. По его словам, двух убитых сослуживцы загрузили в заведенную машину, а второй автомобиль водитель завести не мог. "А парень один не мог машину завести, они стояли, угрожали, толкали его, свои же украинские военные. На него кричали: "Заводи машину!". Потом начали толкать, столкнули из-за руля, избили немножко, потом прозвучал выстрел – и его забросили в кузов второй машины. <…> Когда я потом подошел к нему и присмотрелся, ему была пущена пуля в голову", — рассказал свидетель. Местный житель, пояснил, что украинские военные бросили машину, которая не завелась, и труп в ней, а сами, разделившись, уехали на втором авто и на попутной машине. "Через несколько месяцев мне позвонил незнакомый номер, это была родная сестра этого парня, она сказала, что он из города Днепропетровск, пошел в армию служить, чтобы потом попасть в пожарную часть, подписав контракт на один год. Зовут его Сергей, он 1996 года рождения", — сказал Чернявский. Сестра убитого рассказала Чернявскому, что ее брат не испытывал ненависти к России и в частности к жителям ЛНР. "Как потом выяснилось, он был и адекватный, и родители хорошо относились и к нашей области, и к Луганской Народной Республике, и к России, он пошел в армию, чтобы потом работать спасателем", — рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230905/korrupuiya-1894209815.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894199176.html

луганская народная республика

россия

днепропетровск

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луганская народная республика, россия, днепропетровск, вооруженные силы украины, безопасность