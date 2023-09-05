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Школьный учитель стал свидетелем убийства украинских военных сослуживцами - РИА Новости, 05.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:04 05.09.2023 (обновлено: 06:49 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/ubiystvo-1894210707.html
Школьный учитель стал свидетелем убийства украинских военных сослуживцами
Школьный учитель стал свидетелем убийства украинских военных сослуживцами - РИА Новости, 05.09.2023
Школьный учитель стал свидетелем убийства украинских военных сослуживцами
Украинские военные, отступая в 2022 году из села Смоляниново в Луганской Народной Республике, убили у храма троих сослуживцев, одного из них – за то, что не мог РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T04:04
2023-09-05T06:49
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
днепропетровск
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 сен — РИА Новости. Украинские военные, отступая в 2022 году из села Смоляниново в Луганской Народной Республике, убили у храма троих сослуживцев, одного из них – за то, что не мог завести автомобиль, сообщил РИА Новости местный житель Виктор Чернявский. "В полпервого ночи на 26 февраля раздались выстрелы возле храма. Я тихонечко встал, и мы смотрели, наблюдали с батюшкой (с территории храма. — Прим. ред.) и видели, что украинские войска отступают. &lt;…&gt; Стояли две машины: УАЗ и ГАЗ-66. В ГАЗ-66 перегрузили двух только что убитых военных", — рассказал Чернявский. По его словам, двух убитых сослуживцы загрузили в заведенную машину, а второй автомобиль водитель завести не мог. "А парень один не мог машину завести, они стояли, угрожали, толкали его, свои же украинские военные. На него кричали: "Заводи машину!". Потом начали толкать, столкнули из-за руля, избили немножко, потом прозвучал выстрел – и его забросили в кузов второй машины. &lt;…&gt; Когда я потом подошел к нему и присмотрелся, ему была пущена пуля в голову", — рассказал свидетель. Местный житель, пояснил, что украинские военные бросили машину, которая не завелась, и труп в ней, а сами, разделившись, уехали на втором авто и на попутной машине. "Через несколько месяцев мне позвонил незнакомый номер, это была родная сестра этого парня, она сказала, что он из города Днепропетровск, пошел в армию служить, чтобы потом попасть в пожарную часть, подписав контракт на один год. Зовут его Сергей, он 1996 года рождения", — сказал Чернявский. Сестра убитого рассказала Чернявскому, что ее брат не испытывал ненависти к России и в частности к жителям ЛНР. "Как потом выяснилось, он был и адекватный, и родители хорошо относились и к нашей области, и к Луганской Народной Республике, и к России, он пошел в армию, чтобы потом работать спасателем", — рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230905/korrupuiya-1894209815.html
https://ria.ru/20230904/ukraina-1894199176.html
луганская народная республика
россия
днепропетровск
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луганская народная республика, россия, днепропетровск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Школьный учитель стал свидетелем убийства украинских военных сослуживцами

Житель ЛНР заявил, что стал свидетелем убийства украинских военных сослуживцами

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 сен — РИА Новости. Украинские военные, отступая в 2022 году из села Смоляниново в Луганской Народной Республике, убили у храма троих сослуживцев, одного из них – за то, что не мог завести автомобиль, сообщил РИА Новости местный житель Виктор Чернявский.
"В полпервого ночи на 26 февраля раздались выстрелы возле храма. Я тихонечко встал, и мы смотрели, наблюдали с батюшкой (с территории храма. — Прим. ред.) и видели, что украинские войска отступают. <…> Стояли две машины: УАЗ и ГАЗ-66. В ГАЗ-66 перегрузили двух только что убитых военных", — рассказал Чернявский.
По его словам, двух убитых сослуживцы загрузили в заведенную машину, а второй автомобиль водитель завести не мог.
"А парень один не мог машину завести, они стояли, угрожали, толкали его, свои же украинские военные. На него кричали: "Заводи машину!". Потом начали толкать, столкнули из-за руля, избили немножко, потом прозвучал выстрел – и его забросили в кузов второй машины. <…> Когда я потом подошел к нему и присмотрелся, ему была пущена пуля в голову", — рассказал свидетель.
Местный житель, пояснил, что украинские военные бросили машину, которая не завелась, и труп в ней, а сами, разделившись, уехали на втором авто и на попутной машине.
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"Через несколько месяцев мне позвонил незнакомый номер, это была родная сестра этого парня, она сказала, что он из города Днепропетровск, пошел в армию служить, чтобы потом попасть в пожарную часть, подписав контракт на один год. Зовут его Сергей, он 1996 года рождения", — сказал Чернявский.
Сестра убитого рассказала Чернявскому, что ее брат не испытывал ненависти к России и в частности к жителям ЛНР.
"Как потом выяснилось, он был и адекватный, и родители хорошо относились и к нашей области, и к Луганской Народной Республике, и к России, он пошел в армию, чтобы потом работать спасателем", — рассказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияДнепропетровскВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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