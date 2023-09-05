https://ria.ru/20230905/tury-1894222484.html

Туроператор рассказал о новых доступных для россиян направлениях

Туроператор рассказал о новых доступных для россиян направлениях - РИА Новости, 05.09.2023

Туроператор рассказал о новых доступных для россиян направлениях

Путевки из России в Китай и страны Африки стали самыми обсуждаемыми "новинками" в 2023 году, в числе вновь доступных для туристов стран после пандемии также... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T08:47

2023-09-05T08:47

2023-09-05T08:48

туризм

китай

африка

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Путевки из России в Китай и страны Африки стали самыми обсуждаемыми "новинками" в 2023 году, в числе вновь доступных для туристов стран после пандемии также значатся Камбоджа, Сингапур, Филиппины, сообщил директор департамента коммуникаций, внешних связей и информационной политики туроператора Anex Константин Гулевич. "Мы добавили много новинок в этом сезоне и планируем продолжить их продавать и в последующем… Особенно хотелось бы выделить Китай и страны Африки, как самые трендовые новинки. Помимо интереса туроператоров на них сосредоточен двусторонний интерес властей", - сказал Гулевич журналистам. "Объективно говоря, сейчас нет стран, которые недоступны на 100%. Если вы можете получить визу - добро пожаловать. Весь мир доступен нам. А дальше все строится на перевозке: если нет прямых рейсов, то есть регулярные варианты перелета со стыковкой", - добавил он. В списке "новинок" туроператора в этом году помимо Китая и Намибии значатся Израиль, Иордания, Сингапур, Камбоджа, Мадагаскар, Бразилия, горнолыжная Турция, Филиппины, Сербия и Непал. Гулевич уточнил, что в эти страны возможно отправиться на базе регулярного перелета. "Спрос на нетипичные страны с регулярным перелетом есть, например в Танзанию, на Маврикий, Сейшелы и в Индонезию", - добавил спикер.

https://ria.ru/20230905/indoneziya-1894024708.html

китай

африка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, африка, россия, новости - туризм