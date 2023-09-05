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Туроператор рассказал о новых доступных для россиян направлениях - РИА Новости, 05.09.2023
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Туризм
 
08:47 05.09.2023 (обновлено: 08:48 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/tury-1894222484.html
Туроператор рассказал о новых доступных для россиян направлениях
Туроператор рассказал о новых доступных для россиян направлениях - РИА Новости, 05.09.2023
Туроператор рассказал о новых доступных для россиян направлениях
Путевки из России в Китай и страны Африки стали самыми обсуждаемыми "новинками" в 2023 году, в числе вновь доступных для туристов стран после пандемии также... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T08:47
2023-09-05T08:48
туризм
китай
африка
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Путевки из России в Китай и страны Африки стали самыми обсуждаемыми "новинками" в 2023 году, в числе вновь доступных для туристов стран после пандемии также значатся Камбоджа, Сингапур, Филиппины, сообщил директор департамента коммуникаций, внешних связей и информационной политики туроператора Anex Константин Гулевич. "Мы добавили много новинок в этом сезоне и планируем продолжить их продавать и в последующем… Особенно хотелось бы выделить Китай и страны Африки, как самые трендовые новинки. Помимо интереса туроператоров на них сосредоточен двусторонний интерес властей", - сказал Гулевич журналистам. "Объективно говоря, сейчас нет стран, которые недоступны на 100%. Если вы можете получить визу - добро пожаловать. Весь мир доступен нам. А дальше все строится на перевозке: если нет прямых рейсов, то есть регулярные варианты перелета со стыковкой", - добавил он. В списке "новинок" туроператора в этом году помимо Китая и Намибии значатся Израиль, Иордания, Сингапур, Камбоджа, Мадагаскар, Бразилия, горнолыжная Турция, Филиппины, Сербия и Непал. Гулевич уточнил, что в эти страны возможно отправиться на базе регулярного перелета. "Спрос на нетипичные страны с регулярным перелетом есть, например в Танзанию, на Маврикий, Сейшелы и в Индонезию", - добавил спикер.
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китай, африка, россия, новости - туризм
Туризм, Китай, Африка, Россия, Новости - Туризм
Туроператор рассказал о новых доступных для россиян направлениях

Туроператор: туры в Китай и Африку стали самыми обсуждаемыми новинками 2023 года

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет Boeing 737-800
Пассажирский самолет Boeing 737-800 - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет Boeing 737-800. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Путевки из России в Китай и страны Африки стали самыми обсуждаемыми "новинками" в 2023 году, в числе вновь доступных для туристов стран после пандемии также значатся Камбоджа, Сингапур, Филиппины, сообщил директор департамента коммуникаций, внешних связей и информационной политики туроператора Anex Константин Гулевич.
"Мы добавили много новинок в этом сезоне и планируем продолжить их продавать и в последующем… Особенно хотелось бы выделить Китай и страны Африки, как самые трендовые новинки. Помимо интереса туроператоров на них сосредоточен двусторонний интерес властей", - сказал Гулевич журналистам.
"Объективно говоря, сейчас нет стран, которые недоступны на 100%. Если вы можете получить визу - добро пожаловать. Весь мир доступен нам. А дальше все строится на перевозке: если нет прямых рейсов, то есть регулярные варианты перелета со стыковкой", - добавил он.
В списке "новинок" туроператора в этом году помимо Китая и Намибии значатся Израиль, Иордания, Сингапур, Камбоджа, Мадагаскар, Бразилия, горнолыжная Турция, Филиппины, Сербия и Непал. Гулевич уточнил, что в эти страны возможно отправиться на базе регулярного перелета. "Спрос на нетипичные страны с регулярным перелетом есть, например в Танзанию, на Маврикий, Сейшелы и в Индонезию", - добавил спикер.
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