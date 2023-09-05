https://ria.ru/20230905/tsentr-1894317357.html
Путин предложил создать национальный центр исторической памяти в России
Путин предложил создать национальный центр исторической памяти в России - РИА Новости, 05.09.2023
Путин предложил создать национальный центр исторической памяти в России
В России должен появиться Национальный центр исторической памяти, заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа". РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:47
2023-09-05T15:47
2023-09-05T16:33
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В России должен появиться Национальный центр исторической памяти, заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа"."Не раз звучало <...> предложение создать национальный центр исторической памяти. Я просил этот вопрос проработать, заняться им сегодня, хотел бы услышать о результатах. Считаю, нам нужен такой центр", — сказал президент.Он отметил, что по итогам заседания отдаст соответствующее поручение.О запуске пилотного проекта по созданию Национального центра исторической памяти говорила министр культуры Ольга Любимова. Он должен объединить сразу несколько проектов: базу данных "Лица Победы", выставки "Подвиг народа", экспозиции военной техники под открытым небом.Защита исторической памяти — один из приоритетов в стратегии национальной безопасности России.Как подчеркивал Путин, необходимо делать все, чтобы передать правду о войне и подвигах героев через поколения.
https://ria.ru/20230905/rusofobiya-1894317259.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин предложил создать национальный центр исторической памяти в России
Путин поручил создать национальный центр исторической памяти в России