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Путин предложил создать национальный центр исторической памяти в России - РИА Новости, 05.09.2023
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15:47 05.09.2023 (обновлено: 16:33 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/tsentr-1894317357.html
Путин предложил создать национальный центр исторической памяти в России
Путин предложил создать национальный центр исторической памяти в России - РИА Новости, 05.09.2023
Путин предложил создать национальный центр исторической памяти в России
В России должен появиться Национальный центр исторической памяти, заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа". РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:47
2023-09-05T16:33
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В России должен появиться Национальный центр исторической памяти, заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".&quot;Не раз звучало &lt;...&gt; предложение создать национальный центр исторической памяти. Я просил этот вопрос проработать, заняться им сегодня, хотел бы услышать о результатах. Считаю, нам нужен такой центр&quot;, — сказал президент.Он отметил, что по итогам заседания отдаст соответствующее поручение.О запуске пилотного проекта по созданию Национального центра исторической памяти говорила министр культуры Ольга Любимова. Он должен объединить сразу несколько проектов: базу данных "Лица Победы", выставки "Подвиг народа", экспозиции военной техники под открытым небом.Защита исторической памяти — один из приоритетов в стратегии национальной безопасности России.Как подчеркивал Путин, необходимо делать все, чтобы передать правду о войне и подвигах героев через поколения.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин предложил создать национальный центр исторической памяти в России

Путин поручил создать национальный центр исторической памяти в России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета "Победа"
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета Победа - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Российского организационного комитета "Победа"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В России должен появиться Национальный центр исторической памяти, заявил Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".
«

"Не раз звучало <...> предложение создать национальный центр исторической памяти. Я просил этот вопрос проработать, заняться им сегодня, хотел бы услышать о результатах. Считаю, нам нужен такой центр", — сказал президент.

Он отметил, что по итогам заседания отдаст соответствующее поручение.
О запуске пилотного проекта по созданию Национального центра исторической памяти говорила министр культуры Ольга Любимова. Он должен объединить сразу несколько проектов: базу данных "Лица Победы", выставки "Подвиг народа", экспозиции военной техники под открытым небом.
Защита исторической памяти — один из приоритетов в стратегии национальной безопасности России.
Как подчеркивал Путин, необходимо делать все, чтобы передать правду о войне и подвигах героев через поколения.
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