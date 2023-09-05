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В ЦБ оценили остатки в рупиях на счетах российских экспортеров
В ЦБ оценили остатки в рупиях на счетах российских экспортеров - РИА Новости, 05.09.2023
В ЦБ оценили остатки в рупиях на счетах российских экспортеров
Остатки в рупиях на счетах у российских экспортеров незначительны к объемам экспорта и постепенно снижаются, заявил журналистам заместитель председателя Банка... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:08
2023-09-05T18:08
2023-09-05T18:08
экономика
цены на нефть
россия
индия
алексей заботкин
эльвира набиуллина
михаил задорнов
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Остатки в рупиях на счетах у российских экспортеров незначительны к объемам экспорта и постепенно снижаются, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Масштабы объемов рупии, которые имеются на счетах российских экспортеров в Индию, незначительны по отношению к объемам экспорта и постепенно снижаются", - сказал он в кулуарах форума, посвящённого цифровым финансам. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в июне также говорила, что масштабы накопившейся у компаний РФ выручки в рупиях небольшие, если мерить это как долю во всем объеме валютной выручки. В конце августа экс-глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в авторской колонке для издания РБК написал, что причиной ослабления рубля стали проблемы с конвертацией рупий, которые получили российские нефтяные компании от экспорта в Индию. Впрочем, Минэнерго РФ прокомментировало этот вопрос для РИА Новости так, что заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий стали причиной ослабления рубля, "не отражают реальное положение дел": нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки независимо от валюты платежа, а задержки не носят системного характера. Ранее агентство также сообщало, что товарооборот России и Индии по итогам прошлого полугодия вырос в 2,9 раза - до 33,5 миллиардов долларов. При этом торговый дефицит Индии с Россией за первое полугодие расширился в 3,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 29,6 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230905/ekonomika-1894367276.html
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экономика, цены на нефть, россия, индия, алексей заботкин, эльвира набиуллина, михаил задорнов, центральный банк рф (цб рф), рбк (медиагруппа), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Индия, Алексей Заботкин, Эльвира Набиуллина, Михаил Задорнов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), РБК (медиагруппа), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В ЦБ оценили остатки в рупиях на счетах российских экспортеров
В ЦБ назвали остатки в рупиях на счетах российских экспортеров незначительными