https://ria.ru/20230905/tsb-1894375030.html

В ЦБ оценили остатки в рупиях на счетах российских экспортеров

В ЦБ оценили остатки в рупиях на счетах российских экспортеров - РИА Новости, 05.09.2023

В ЦБ оценили остатки в рупиях на счетах российских экспортеров

Остатки в рупиях на счетах у российских экспортеров незначительны к объемам экспорта и постепенно снижаются, заявил журналистам заместитель председателя Банка... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:08

2023-09-05T18:08

2023-09-05T18:08

экономика

цены на нефть

россия

индия

алексей заботкин

эльвира набиуллина

михаил задорнов

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Остатки в рупиях на счетах у российских экспортеров незначительны к объемам экспорта и постепенно снижаются, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Масштабы объемов рупии, которые имеются на счетах российских экспортеров в Индию, незначительны по отношению к объемам экспорта и постепенно снижаются", - сказал он в кулуарах форума, посвящённого цифровым финансам. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в июне также говорила, что масштабы накопившейся у компаний РФ выручки в рупиях небольшие, если мерить это как долю во всем объеме валютной выручки. В конце августа экс-глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в авторской колонке для издания РБК написал, что причиной ослабления рубля стали проблемы с конвертацией рупий, которые получили российские нефтяные компании от экспорта в Индию. Впрочем, Минэнерго РФ прокомментировало этот вопрос для РИА Новости так, что заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий стали причиной ослабления рубля, "не отражают реальное положение дел": нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки независимо от валюты платежа, а задержки не носят системного характера. Ранее агентство также сообщало, что товарооборот России и Индии по итогам прошлого полугодия вырос в 2,9 раза - до 33,5 миллиардов долларов. При этом торговый дефицит Индии с Россией за первое полугодие расширился в 3,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 29,6 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230905/ekonomika-1894367276.html

https://ria.ru/20230905/biznes-1894308361.html

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экономика, цены на нефть, россия, индия, алексей заботкин, эльвира набиуллина, михаил задорнов, центральный банк рф (цб рф), рбк (медиагруппа), министерство энергетики рф (минэнерго россии)