https://ria.ru/20230905/truby-1894373155.html

Трубы "Северного потока — 2" купил оператор Gascade, заявили в Берлине

Трубы "Северного потока — 2" купил оператор Gascade, заявили в Берлине - РИА Новости, 05.09.2023

Трубы "Северного потока — 2" купил оператор Gascade, заявили в Берлине

Предназначавшиеся ранее для "Северного потока — 2" трубы были проданы правительством газотранспортному оператору Gascade, сообщает министерство экономики... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:03

2023-09-05T18:03

2023-09-05T18:03

экономика

германия

берлин (город)

балтийское море

nord stream 2 ag

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Предназначавшиеся ранее для "Северного потока — 2" трубы были проданы правительством газотранспортному оператору Gascade, сообщает министерство экономики Германии. "Трубы, хранившиеся в (порте) Мукране и не предназначавшиеся для дальнейшего применения, перешли федеральному правительству. Сейчас они были проданы фирме Gascade в рамках расширения трубопроводной сети", - говорится в разосланном сообщении. В понедельник представитель министерства экономики Германии сообщила в ходе брифинга кабмина, что правительство продало предназначавшиеся ранее для "Северного потока 2" трубы неназванной компании, причастной к строительству газопровода между терминалом сжиженного природного газа (СПГ) возле острова Рюген с Лубмином на побережье Балтийского моря. Ранее немецкий оператор газотранспортной сети Gascade получил разрешение на запуск строительства газопровода OAL (Ostsee Anbindungsleitung) от Лубмина до острова Рюген в Балтийском море. В мае немецкоязычное издание Business Insider сообщало, что правительство Германии за 70 миллионов евро купило предназначавшиеся для газопровода "Северный поток 2" трубы у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG. В феврале газета Welt am Sonntag сообщала, что власти Германии хотят использовать оставшиеся на складах после строительства "Северного потока 2" трубы для сооружения трубопровода, который соединит терминал СПГ недалеко от острова Рюген с Лубмином (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Уточнялось, что речь идет о примерно 3 тысячах труб. Позднее издание сообщило, что правительство Германии ввиду санкций против РФ согласовывало с властями США вопрос покупки. Сообщалось, что препятствий для этого не будет, если деньги за продажу не окажутся у российской стороны.

https://ria.ru/20230903/germaniya-1893663461.html

https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html

германия

берлин (город)

балтийское море

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экономика, германия, берлин (город), балтийское море, nord stream 2 ag, северный поток — 2