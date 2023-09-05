Рейтинг@Mail.ru
Трубы "Северного потока — 2" купил оператор Gascade, заявили в Берлине - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/truby-1894373155.html
Трубы "Северного потока — 2" купил оператор Gascade, заявили в Берлине
Трубы "Северного потока — 2" купил оператор Gascade, заявили в Берлине - РИА Новости, 05.09.2023
Трубы "Северного потока — 2" купил оператор Gascade, заявили в Берлине
Предназначавшиеся ранее для "Северного потока — 2" трубы были проданы правительством газотранспортному оператору Gascade, сообщает министерство экономики... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:03
2023-09-05T18:03
экономика
германия
берлин (город)
балтийское море
nord stream 2 ag
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587355710_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_6c1953a212d7f79318e566f5d5eae636.jpg
БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Предназначавшиеся ранее для "Северного потока — 2" трубы были проданы правительством газотранспортному оператору Gascade, сообщает министерство экономики Германии. "Трубы, хранившиеся в (порте) Мукране и не предназначавшиеся для дальнейшего применения, перешли федеральному правительству. Сейчас они были проданы фирме Gascade в рамках расширения трубопроводной сети", - говорится в разосланном сообщении. В понедельник представитель министерства экономики Германии сообщила в ходе брифинга кабмина, что правительство продало предназначавшиеся ранее для "Северного потока 2" трубы неназванной компании, причастной к строительству газопровода между терминалом сжиженного природного газа (СПГ) возле острова Рюген с Лубмином на побережье Балтийского моря. Ранее немецкий оператор газотранспортной сети Gascade получил разрешение на запуск строительства газопровода OAL (Ostsee Anbindungsleitung) от Лубмина до острова Рюген в Балтийском море. В мае немецкоязычное издание Business Insider сообщало, что правительство Германии за 70 миллионов евро купило предназначавшиеся для газопровода "Северный поток 2" трубы у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG. В феврале газета Welt am Sonntag сообщала, что власти Германии хотят использовать оставшиеся на складах после строительства "Северного потока 2" трубы для сооружения трубопровода, который соединит терминал СПГ недалеко от острова Рюген с Лубмином (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Уточнялось, что речь идет о примерно 3 тысячах труб. Позднее издание сообщило, что правительство Германии ввиду санкций против РФ согласовывало с властями США вопрос покупки. Сообщалось, что препятствий для этого не будет, если деньги за продажу не окажутся у российской стороны.
https://ria.ru/20230903/germaniya-1893663461.html
https://ria.ru/20230822/ekonomika-1891384175.html
германия
берлин (город)
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587355710_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_03f161d0d831028fba6ea5a273c95162.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, германия, берлин (город), балтийское море, nord stream 2 ag, северный поток — 2
Экономика, Германия, Берлин (город), Балтийское море, Nord Stream 2 AG, Северный поток — 2
Трубы "Северного потока — 2" купил оператор Gascade, заявили в Берлине

Минэкономики ФРГ: владельцем труб "Северного потока — 2" стал Gascade

© AP Photo / dpa / Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 сен - РИА Новости. Предназначавшиеся ранее для "Северного потока — 2" трубы были проданы правительством газотранспортному оператору Gascade, сообщает министерство экономики Германии.
"Трубы, хранившиеся в (порте) Мукране и не предназначавшиеся для дальнейшего применения, перешли федеральному правительству. Сейчас они были проданы фирме Gascade в рамках расширения трубопроводной сети", - говорится в разосланном сообщении.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Пора менять стратегию. Европа подсчитывает убытки и ищет виноватых
3 сентября, 08:00
В понедельник представитель министерства экономики Германии сообщила в ходе брифинга кабмина, что правительство продало предназначавшиеся ранее для "Северного потока 2" трубы неназванной компании, причастной к строительству газопровода между терминалом сжиженного природного газа (СПГ) возле острова Рюген с Лубмином на побережье Балтийского моря.
Ранее немецкий оператор газотранспортной сети Gascade получил разрешение на запуск строительства газопровода OAL (Ostsee Anbindungsleitung) от Лубмина до острова Рюген в Балтийском море.
В мае немецкоязычное издание Business Insider сообщало, что правительство Германии за 70 миллионов евро купило предназначавшиеся для газопровода "Северный поток 2" трубы у обанкротившейся компании-оператора Nord Stream 2 AG.
В феврале газета Welt am Sonntag сообщала, что власти Германии хотят использовать оставшиеся на складах после строительства "Северного потока 2" трубы для сооружения трубопровода, который соединит терминал СПГ недалеко от острова Рюген с Лубмином (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Уточнялось, что речь идет о примерно 3 тысячах труб.
Позднее издание сообщило, что правительство Германии ввиду санкций против РФ согласовывало с властями США вопрос покупки. Сообщалось, что препятствий для этого не будет, если деньги за продажу не окажутся у российской стороны.
Флаги России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Россия будет кормить Германию
22 августа, 08:00
 
ЭкономикаГерманияБерлин (город)Балтийское мореNord Stream 2 AGСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала