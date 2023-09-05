https://ria.ru/20230905/tramp-1894208955.html

Трамп рассказал о попытке дисквалификации из числа кандидатов на выборы

Трамп рассказал о попытке дисквалификации из числа кандидатов на выборы - РИА Новости, 05.09.2023

Трамп рассказал о попытке дисквалификации из числа кандидатов на выборы

Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что возможная попытка дисквалифицировать его из числа кандидатов на пост главы государства по 14-й... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T03:04

2023-09-05T03:04

2023-09-05T03:04

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сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что возможная попытка дисквалифицировать его из числа кандидатов на пост главы государства по 14-й поправке к конституции, является очередным "трюком" по вмешательству в выборы, поскольку не может применяться к голосованию 2024 года. "Практически все ученые-юристы высказали мнение, что 14-я поправка не имеет юридической основы или статуса по отношению к предстоящим президентским выборам 2024 года. Как вмешательство в выборы, это всего лишь очередной "трюк", используемый радикальными левыми коммунистами, марксистами и фашистами, чтобы снова украсть выборы", - написал он на своей странице в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что его политический противник является "худшим, самым некомпетентным и наиболее коррумпированным президентом в истории США", неспособным победить при свободном и честном голосовании. В воскресенье американский сенатор от Демократической партии Тим Кейн заявил, что атака на Капитолий в январе 2021 года была создана с целью помешать мирному переходу власти, заложенному в конституции США, и это является веским аргументом для отстранения Трампа от возможности участия в выборах главы государства в 2024 году по 14-й поправке к конституции. Слова Кейна прозвучали на фоне распространения в американской прессе информационных материалов о возможности отстранения Трампа от участия в выборах на основании данной поправки. Третий раздел 14-й поправки конституции США может ограничивать от избрания лицо, ранее уже занимавшее гражданскую или военную должность, если оно участвовало в мятеже, восстании или оказывало поддержку в подобных действиях. Ранее Трамп заявил, что его нельзя судить до завершения выборной кампании 2024 года. Прокурор по делу о штурме Капитолия говорил, что будет просить суд об ускоренной процедуре проведения процесса. По этому делу Трампа привлекают за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.

https://ria.ru/20230903/trump-1893951460.html

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в мире, сша, дональд трамп