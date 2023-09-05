https://ria.ru/20230905/tekhnologii-1894257972.html

Новейшие технологии для развития российской Арктики обсудят на ВЭФ

Новейшие технологии для развития российской Арктики обсудят на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2023

Новейшие технологии для развития российской Арктики обсудят на ВЭФ

Новейшие технологии для развития Арктической зоны РФ, а также эффективность научных исследований арктической направленности обсудят на заседании президиума... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:24

2023-09-05T12:24

2023-09-05T12:24

арктика

россия

владивосток

михаил гордин

владимир панов

юрий цветков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

совкомфлот

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Новейшие технологии для развития Арктической зоны РФ, а также эффективность научных исследований арктической направленности обсудят на заседании президиума научно-экспертного совета госкомиссии по вопросам развития Арктики в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), сообщили в фонде "Росконгресс". "Методы оценки эффективности научных исследований арктической направленности, новейшие технологии для развития Арктической зоны Российской Федерации, а также новый конкурс арктических технологий "АркТек" обсудят участники второго заседания президиума научно-экспертного совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики в рамках VIII Восточного экономического форума", - говорится в сообщении. Уточняется, что заседание президиума пройдет 11 сентября, участие в нем примут председатель президиума совета, ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин, специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов, вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев, заместитель генерального директора ПАО "Совкомфлот" Юрий Цветков, ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Владимир Шевченко, директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов, а также другие члены научно-экспертного совета и его президиума. Научно-экспертный совет в составе госкомиссии по вопросам развития Арктики был сформирован в июне 2023 года. В него вошли представители крупнейших российских вузов и НИИ, органов государственной власти, а также компаний, реализующих инвестиционные проекты в Арктике. Совет станет ключевой площадкой для взаимодействия бизнеса, научных организаций и органов государственной власти по вопросам научно-технического обеспечения развития Арктики. VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230727/arktika-1886379796.html

арктика

россия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

арктика, россия, владивосток, михаил гордин, владимир панов, юрий цветков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", совкомфлот, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", восточный экономический форум (вэф), вэф-2022