Новейшие технологии для развития российской Арктики обсудят на ВЭФ
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Новейшие технологии для развития Арктической зоны РФ, а также эффективность научных исследований арктической направленности обсудят на заседании президиума научно-экспертного совета госкомиссии по вопросам развития Арктики в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), сообщили в фонде "Росконгресс".
"Методы оценки эффективности научных исследований арктической направленности, новейшие технологии для развития Арктической зоны Российской Федерации, а также новый конкурс арктических технологий "АркТек" обсудят участники второго заседания президиума научно-экспертного совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики в рамках VIII Восточного экономического форума", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заседание президиума пройдет 11 сентября, участие в нем примут председатель президиума совета, ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин, специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов, вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев, заместитель генерального директора ПАО "Совкомфлот" Юрий Цветков, ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Владимир Шевченко, директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов, а также другие члены научно-экспертного совета и его президиума.
Научно-экспертный совет в составе госкомиссии по вопросам развития Арктики был сформирован в июне 2023 года. В него вошли представители крупнейших российских вузов и НИИ, органов государственной власти, а также компаний, реализующих инвестиционные проекты в Арктике. Совет станет ключевой площадкой для взаимодействия бизнеса, научных организаций и органов государственной власти по вопросам научно-технического обеспечения развития Арктики.
VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.