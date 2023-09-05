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Новейшие технологии для развития российской Арктики обсудят на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2023
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12:24 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/tekhnologii-1894257972.html
Новейшие технологии для развития российской Арктики обсудят на ВЭФ
Новейшие технологии для развития российской Арктики обсудят на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2023
Новейшие технологии для развития российской Арктики обсудят на ВЭФ
Новейшие технологии для развития Арктической зоны РФ, а также эффективность научных исследований арктической направленности обсудят на заседании президиума... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:24
2023-09-05T12:24
арктика
россия
владивосток
михаил гордин
владимир панов
юрий цветков
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
совкомфлот
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Новейшие технологии для развития Арктической зоны РФ, а также эффективность научных исследований арктической направленности обсудят на заседании президиума научно-экспертного совета госкомиссии по вопросам развития Арктики в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), сообщили в фонде "Росконгресс". "Методы оценки эффективности научных исследований арктической направленности, новейшие технологии для развития Арктической зоны Российской Федерации, а также новый конкурс арктических технологий "АркТек" обсудят участники второго заседания президиума научно-экспертного совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики в рамках VIII Восточного экономического форума", - говорится в сообщении. Уточняется, что заседание президиума пройдет 11 сентября, участие в нем примут председатель президиума совета, ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин, специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов, вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев, заместитель генерального директора ПАО "Совкомфлот" Юрий Цветков, ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Владимир Шевченко, директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов, а также другие члены научно-экспертного совета и его президиума. Научно-экспертный совет в составе госкомиссии по вопросам развития Арктики был сформирован в июне 2023 года. В него вошли представители крупнейших российских вузов и НИИ, органов государственной власти, а также компаний, реализующих инвестиционные проекты в Арктике. Совет станет ключевой площадкой для взаимодействия бизнеса, научных организаций и органов государственной власти по вопросам научно-технического обеспечения развития Арктики. VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230727/arktika-1886379796.html
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арктика, россия, владивосток, михаил гордин, владимир панов, юрий цветков, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", совкомфлот, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", восточный экономический форум (вэф), вэф-2022
Арктика, Россия, Владивосток, Михаил Гордин, Владимир Панов, Юрий Цветков, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Совкомфлот, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2022

Новейшие технологии для развития российской Арктики обсудят на ВЭФ

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© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Новейшие технологии для развития Арктической зоны РФ, а также эффективность научных исследований арктической направленности обсудят на заседании президиума научно-экспертного совета госкомиссии по вопросам развития Арктики в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), сообщили в фонде "Росконгресс".
"Методы оценки эффективности научных исследований арктической направленности, новейшие технологии для развития Арктической зоны Российской Федерации, а также новый конкурс арктических технологий "АркТек" обсудят участники второго заседания президиума научно-экспертного совета Государственной комиссии по вопросам развития Арктики в рамках VIII Восточного экономического форума", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заседание президиума пройдет 11 сентября, участие в нем примут председатель президиума совета, ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин, специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов, вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев, заместитель генерального директора ПАО "Совкомфлот" Юрий Цветков, ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Владимир Шевченко, директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов, а также другие члены научно-экспертного совета и его президиума.
Научно-экспертный совет в составе госкомиссии по вопросам развития Арктики был сформирован в июне 2023 года. В него вошли представители крупнейших российских вузов и НИИ, органов государственной власти, а также компаний, реализующих инвестиционные проекты в Арктике. Совет станет ключевой площадкой для взаимодействия бизнеса, научных организаций и органов государственной власти по вопросам научно-технического обеспечения развития Арктики.
VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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АрктикаРоссияВладивостокМихаил ГординВладимир ПановЮрий ЦветковГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"СовкомфлотНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Восточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2022
 
 
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