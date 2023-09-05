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В Москве презентовали российский культурный проект для стран БРИКС - РИА Новости, 05.09.2023
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Культура
 
14:30 05.09.2023 (обновлено: 14:32 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/tantsy-1894296573.html
В Москве презентовали российский культурный проект для стран БРИКС
В Москве презентовали российский культурный проект для стран БРИКС - РИА Новости, 05.09.2023
В Москве презентовали российский культурный проект для стран БРИКС
В Москве прошла презентация возобновленного международного проекта "Танцевальная увертюра мира". В рамках идеи балет "Кострома" подготовил для представителей... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:30
2023-09-05T14:32
культура
россия
индия
китай
федор достоевский
константин косачев
сергей лавров
брикс
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Москве прошла презентация возобновленного международного проекта "Танцевальная увертюра мира". В рамках идеи балет "Кострома" подготовил для представителей стран БРИКС спектакль.&quot;Это масштабное историческое полотно, которое познакомит зрителей с глубинными корнями, народными танцевальными традициями многонациональной России&quot;, – сказала президент АНО &quot;Русский национальный балет &quot;Кострома&quot; Елена Царенко.В рамках программы балет хочет показать многонациональное разнообразие народов России и познакомить с ним страны, входящие (помимо России) в объединение: Бразилию, Индию, Китай и ЮАР.&quot;Красота спасет мир. Эти слова знакомы каждому россиянину, потому что полтора века назад они были вписаны в историю мировой литературы Федором Достоевским. Я уверен, что под этими словами может подписаться любой здравомыслящий человек на Земле. В эти не очень простые времена, эта простая фраза приобрела особые смысл и содержание. Я уверен, что именно красота искусства, в данном случае танца окажется универсальным языком, которые сплотят народы, которые стремятся к миру. Я очень рад, что этот мощнейший инструмент межнационального общения оказывается в руках важного объединения – БРИКС&quot;, – отметил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.Проект возобновился при поддержке МИД и Минкультуры России. &quot;Во время, когда целые государства в качестве одной из основ своей политики в области культуры провозгласили &quot;отмену всего русского&quot; – цель абсурдную и нереализуемую, творческая работа таких жемчужин нашей страны как &quot;Кострома&quot; доказывает величие и тонкую красоту наших традиций, переживающих сегодня истинный ренессанс. Во многом это происходит благодаря самозабвенному труду настоящих творцов, чья деятельность основана на традиционных духовно-нравственных ценностях России&quot;, – сказано в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова.В 2024 году "Танцевальная увертюра мира" приедет в Китай и Индию, в 2025-м –Бразилию и ЮАР.Кроме того, в планах создать "Альянс танцевальной культуры стран БРИКС". Стороны готовят соглашение, которое могут подписать на саммите объединения в 2024 году, который пройдет в Казани.
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россия, индия, китай, федор достоевский, константин косачев, сергей лавров, брикс, совет федерации рф
Культура, Россия, Индия, Китай, Федор Достоевский, Константин Косачев, Сергей Лавров, БРИКС, Совет Федерации РФ
В Москве презентовали российский культурный проект для стран БРИКС

В Москве презентовали "Танцевальную увертюру мира" балета "Кострома" для БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАртисты Русского Национального балета "Кострома"
Артисты Русского Национального балета Кострома - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Москве прошла презентация возобновленного международного проекта "Танцевальная увертюра мира". В рамках идеи балет "Кострома" подготовил для представителей стран БРИКС спектакль.
«

"Это масштабное историческое полотно, которое познакомит зрителей с глубинными корнями, народными танцевальными традициями многонациональной России", – сказала президент АНО "Русский национальный балет "Кострома" Елена Царенко.

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНациональное Шоу России "Кострома"
Национальное Шоу России Кострома - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Национальное Шоу России "Кострома"
В рамках программы балет хочет показать многонациональное разнообразие народов России и познакомить с ним страны, входящие (помимо России) в объединение: Бразилию, Индию, Китай и ЮАР.
«

"Красота спасет мир. Эти слова знакомы каждому россиянину, потому что полтора века назад они были вписаны в историю мировой литературы Федором Достоевским. Я уверен, что под этими словами может подписаться любой здравомыслящий человек на Земле. В эти не очень простые времена, эта простая фраза приобрела особые смысл и содержание. Я уверен, что именно красота искусства, в данном случае танца окажется универсальным языком, которые сплотят народы, которые стремятся к миру. Я очень рад, что этот мощнейший инструмент межнационального общения оказывается в руках важного объединения – БРИКС", – отметил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНациональное Шоу России "Кострома"
Национальное Шоу России Кострома - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Национальное Шоу России "Кострома"
Проект возобновился при поддержке МИД и Минкультуры России.
«

"Во время, когда целые государства в качестве одной из основ своей политики в области культуры провозгласили "отмену всего русского" – цель абсурдную и нереализуемую, творческая работа таких жемчужин нашей страны как "Кострома" доказывает величие и тонкую красоту наших традиций, переживающих сегодня истинный ренессанс. Во многом это происходит благодаря самозабвенному труду настоящих творцов, чья деятельность основана на традиционных духовно-нравственных ценностях России", – сказано в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В 2024 году "Танцевальная увертюра мира" приедет в Китай и Индию, в 2025-м –Бразилию и ЮАР.
Кроме того, в планах создать "Альянс танцевальной культуры стран БРИКС". Стороны готовят соглашение, которое могут подписать на саммите объединения в 2024 году, который пройдет в Казани.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
БРИКС в Йоханнесбурге был самым успешным саммитом сообщества, заявили в ЮАР
3 сентября, 21:53
 
КультураРоссияИндияКитайФедор ДостоевскийКонстантин КосачевСергей ЛавровБРИКССовет Федерации РФ
 
 
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