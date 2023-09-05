https://ria.ru/20230905/tantsy-1894296573.html

В Москве презентовали российский культурный проект для стран БРИКС

В Москве презентовали российский культурный проект для стран БРИКС - РИА Новости, 05.09.2023

В Москве презентовали российский культурный проект для стран БРИКС

В Москве прошла презентация возобновленного международного проекта "Танцевальная увертюра мира". В рамках идеи балет "Кострома" подготовил для представителей... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:30

2023-09-05T14:30

2023-09-05T14:32

культура

россия

индия

китай

федор достоевский

константин косачев

сергей лавров

брикс

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В Москве прошла презентация возобновленного международного проекта "Танцевальная увертюра мира". В рамках идеи балет "Кострома" подготовил для представителей стран БРИКС спектакль."Это масштабное историческое полотно, которое познакомит зрителей с глубинными корнями, народными танцевальными традициями многонациональной России", – сказала президент АНО "Русский национальный балет "Кострома" Елена Царенко.В рамках программы балет хочет показать многонациональное разнообразие народов России и познакомить с ним страны, входящие (помимо России) в объединение: Бразилию, Индию, Китай и ЮАР."Красота спасет мир. Эти слова знакомы каждому россиянину, потому что полтора века назад они были вписаны в историю мировой литературы Федором Достоевским. Я уверен, что под этими словами может подписаться любой здравомыслящий человек на Земле. В эти не очень простые времена, эта простая фраза приобрела особые смысл и содержание. Я уверен, что именно красота искусства, в данном случае танца окажется универсальным языком, которые сплотят народы, которые стремятся к миру. Я очень рад, что этот мощнейший инструмент межнационального общения оказывается в руках важного объединения – БРИКС", – отметил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.Проект возобновился при поддержке МИД и Минкультуры России. "Во время, когда целые государства в качестве одной из основ своей политики в области культуры провозгласили "отмену всего русского" – цель абсурдную и нереализуемую, творческая работа таких жемчужин нашей страны как "Кострома" доказывает величие и тонкую красоту наших традиций, переживающих сегодня истинный ренессанс. Во многом это происходит благодаря самозабвенному труду настоящих творцов, чья деятельность основана на традиционных духовно-нравственных ценностях России", – сказано в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова.В 2024 году "Танцевальная увертюра мира" приедет в Китай и Индию, в 2025-м –Бразилию и ЮАР.Кроме того, в планах создать "Альянс танцевальной культуры стран БРИКС". Стороны готовят соглашение, которое могут подписать на саммите объединения в 2024 году, который пройдет в Казани.

https://ria.ru/20230903/briks-1893979705.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, индия, китай, федор достоевский, константин косачев, сергей лавров, брикс, совет федерации рф