https://ria.ru/20230905/tank-1894235904.html

Первый британский танк Challenger 2 уничтожили в зоне СВО

Первый британский танк Challenger 2 уничтожили в зоне СВО - РИА Новости, 05.09.2023

Первый британский танк Challenger 2 уничтожили в зоне СВО

Российские военные уничтожили в Запорожской области британский танк Challenger 2, сообщил глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:31

2023-09-05T10:31

2023-09-05T11:43

специальная военная операция на украине

владимир рогов

безопасность

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области британский танк Challenger 2, сообщил глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "Задокументировано уничтожение первого британского танка Challenger 2. Боевая машина нацистов была сожжена в боях под Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта", — написал он.По данным Рогова, Challenger 2 стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по замыслу киевских властей, должна была дойти до Крыма, но терпит поражение уже на первой линии российской обороны. Это первый из уничтоженных в зоне спецоперации британских танков этой модели. Ранее неоднократно сообщалось о ликвидации немецких танков Leopard, еще один знаковый западный танк, американский Abrams, на фронт пока не прибыл.Как сообщало Минобороны, только за июнь-июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.

https://ria.ru/20230901/abrams-1893553538.html

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владимир рогов, безопасность, вооруженные силы рф