https://ria.ru/20230905/tank-1894235904.html
Первый британский танк Challenger 2 уничтожили в зоне СВО
Первый британский танк Challenger 2 уничтожили в зоне СВО - РИА Новости, 05.09.2023
Первый британский танк Challenger 2 уничтожили в зоне СВО
Российские военные уничтожили в Запорожской области британский танк Challenger 2, сообщил глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:31
2023-09-05T10:31
2023-09-05T11:43
специальная военная операция на украине
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Запорожской области британский танк Challenger 2, сообщил глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале. "Задокументировано уничтожение первого британского танка Challenger 2. Боевая машина нацистов была сожжена в боях под Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта", — написал он.По данным Рогова, Challenger 2 стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по замыслу киевских властей, должна была дойти до Крыма, но терпит поражение уже на первой линии российской обороны. Это первый из уничтоженных в зоне спецоперации британских танков этой модели. Ранее неоднократно сообщалось о ликвидации немецких танков Leopard, еще один знаковый западный танк, американский Abrams, на фронт пока не прибыл.Как сообщало Минобороны, только за июнь-июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.
https://ria.ru/20230901/abrams-1893553538.html
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владимир рогов, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Первый британский танк Challenger 2 уничтожили в зоне СВО
Рогов сообщил об уничтожении первого британского танка Challenger 2 в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости.
Российские военные уничтожили в Запорожской области британский танк Challenger 2, сообщил глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в Telegram-канале
.
"Задокументировано уничтожение первого британского танка Challenger 2. Боевая машина нацистов была сожжена в боях под Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта", — написал он.
Киев получит первые танки Abrams в середине сентября, пишут СМИ
По данным Рогова, Challenger 2 стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ
, которая, по замыслу киевских властей, должна была дойти до Крыма, но терпит поражение уже на первой линии российской обороны.
Это первый из уничтоженных в зоне спецоперации британских танков этой модели. Ранее неоднократно сообщалось о ликвидации немецких танков Leopard, еще один знаковый западный танк, американский Abrams, на фронт пока не прибыл.
Как сообщало Минобороны, только за июнь-июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.