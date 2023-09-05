https://ria.ru/20230905/svo-1894239926.html

Медведев призвал продолжать спецоперацию до полного выполнения ее целей

Медведев призвал продолжать спецоперацию до полного выполнения ее целей - РИА Новости, 05.09.2023

Медведев призвал продолжать спецоперацию до полного выполнения ее целей

Специальная военная операция на Украине должна идти до полного выполнения ее целей, до окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал народ на Донбассе РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T10:51

2023-09-05T10:51

2023-09-05T11:05

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

украина

донбасс

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в мире

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине должна идти до полного выполнения ее целей, до окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал народ на Донбассе издевательствам и истреблению, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.В своей публикации Медведев прокомментировал решение международной комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, которая не нашла достаточных доказательств того, что действия российских военных в стране должны быть квалифицированы как геноцид."Если члены этой комиссии действительно хотят найти на Украине геноцид и военные преступления, то стоит прекратить вести себя как слепые кроты. И, как следует протерев свои зенки, просто посмотреть в нужном направлении. В сторону преступного киевского режима. Объективно оценить то, как беспощадно он топил в крови Донбасс восемь лет, пока Россия не начала специальную военную операцию", - написал Медведев.По словам Медведева, киевский режим с 2014 года занимался геноцидом на Донбассе. Российский политик указал на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которым за годы вооруженного конфликта в Донбассе погибло свыше 3 тысяч мирных жителей. По мнению Медведева, "умысел киевских негодяев на убийство жителей Донбасса и совершение военных преступлений очевиден"."Нужно окончательно потерять совесть, чтобы не видеть этого и пытаться найти свидетельства того, что геноцид якобы идет из России. В конвенции также сказано, что лица, совершающие геноцид, подлежат справедливому наказанию. Хохломразь, которая виновна в убийстве мирных граждан Донбасса, ждет заслуженная кара за всё, что она сделала. Именно поэтому специальная военная операция должна идти до полного выполнения её целей. До окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению. И да будут они прокляты вне зависимости от правовой квалификации их действий. Пусть сгорят в аду!" - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

https://ria.ru/20230904/armiya-1893956108.html

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дмитрий медведев, украина, донбасс, оон, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф