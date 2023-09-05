https://ria.ru/20230905/sud-1894395988.html

Дело жительницы Мелитополя, призывавшей к терактам, передали военный в суд

Дело жительницы Мелитополя, призывавшей к терактам, передали военный в суд - РИА Новости, 05.09.2023

Дело жительницы Мелитополя, призывавшей к терактам, передали военный в суд

Уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Мелитополя, призывавшей к террористическим атакам на Крымский мост, утверждено прокуратурой Запорожской области... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T19:34

2023-09-05T19:34

2023-09-05T21:39

запорожская область

ростов-на-дону

мелитополь

вооруженные силы рф

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Мелитополя, призывавшей к террористическим атакам на Крымский мост, утверждено прокуратурой Запорожской области и передано в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в прокуратуре Запорожской области. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней гражданки Украины. Она обвиняется по статье Уголовного кодекса Российской Федерации "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей", - сообщили представители прокуратуры региона. По версии следствия, в 2022 году обвиняемая размещала в интернете призывы к осуществлению террористических атак на Крымский мост, кроме того, публиковала заведомо ложные сведения о том, что Мариупольский драмтеатр подвергся бомбардировке со стороны российской армии, а в населенном пункте Буча солдаты ВС РФ якобы проводят массовые убийства мирных жителей. Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в Южный окружной городской военный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230905/azov-1894356377.html

запорожская область

ростов-на-дону

мелитополь

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запорожская область, ростов-на-дону, мелитополь, вооруженные силы рф, россия