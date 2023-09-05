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Дело жительницы Мелитополя, призывавшей к терактам, передали военный в суд - РИА Новости, 05.09.2023
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19:34 05.09.2023 (обновлено: 21:39 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/sud-1894395988.html
Дело жительницы Мелитополя, призывавшей к терактам, передали военный в суд
Дело жительницы Мелитополя, призывавшей к терактам, передали военный в суд - РИА Новости, 05.09.2023
Дело жительницы Мелитополя, призывавшей к терактам, передали военный в суд
Уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Мелитополя, призывавшей к террористическим атакам на Крымский мост, утверждено прокуратурой Запорожской области... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:34
2023-09-05T21:39
запорожская область
ростов-на-дону
мелитополь
вооруженные силы рф
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Мелитополя, призывавшей к террористическим атакам на Крымский мост, утверждено прокуратурой Запорожской области и передано в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в прокуратуре Запорожской области. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней гражданки Украины. Она обвиняется по статье Уголовного кодекса Российской Федерации "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей", - сообщили представители прокуратуры региона. По версии следствия, в 2022 году обвиняемая размещала в интернете призывы к осуществлению террористических атак на Крымский мост, кроме того, публиковала заведомо ложные сведения о том, что Мариупольский драмтеатр подвергся бомбардировке со стороны российской армии, а в населенном пункте Буча солдаты ВС РФ якобы проводят массовые убийства мирных жителей. Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в Южный окружной городской военный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20230905/azov-1894356377.html
запорожская область
ростов-на-дону
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запорожская область, ростов-на-дону, мелитополь, вооруженные силы рф, россия
Запорожская область, Ростов-на-Дону, Мелитополь, Вооруженные силы РФ, Россия
Дело жительницы Мелитополя, призывавшей к терактам, передали военный в суд

Дело жительницы Мелитополя, призывавшей к терактам, передали в военный суд

© iStock.com / thodonalЮрист
Юрист - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© iStock.com / thodonal
Юрист. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Мелитополя, призывавшей к террористическим атакам на Крымский мост, утверждено прокуратурой Запорожской области и передано в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в прокуратуре Запорожской области.
"Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней гражданки Украины. Она обвиняется по статье Уголовного кодекса Российской Федерации "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей", - сообщили представители прокуратуры региона.
По версии следствия, в 2022 году обвиняемая размещала в интернете призывы к осуществлению террористических атак на Крымский мост, кроме того, публиковала заведомо ложные сведения о том, что Мариупольский драмтеатр подвергся бомбардировке со стороны российской армии, а в населенном пункте Буча солдаты ВС РФ якобы проводят массовые убийства мирных жителей.
Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в Южный окружной городской военный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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Запорожская областьРостов-на-ДонуМелитопольВооруженные силы РФРоссия
 
 
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