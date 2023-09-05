https://ria.ru/20230905/strelba-1894321156.html

Ухудшилось состояние участника СВО, в которого стреляли в Батайске

Ухудшилось состояние участника СВО, в которого стреляли в Батайске - РИА Новости, 05.09.2023

Ухудшилось состояние участника СВО, в которого стреляли в Батайске

Состояние участника спецоперации, в которого в ходе конфликта выстрелили 12 раз из травматического оружия в Батайске под Ростовом-на-Дону, резко ухудшилось,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:01

2023-09-05T16:01

2023-09-05T17:28

происшествия

батайск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен - РИА Новости. Состояние участника спецоперации, в которого в ходе конфликта выстрелили 12 раз из травматического оружия в Батайске под Ростовом-на-Дону, резко ухудшилось, сообщила РИА Новости его мать.Ранее полиция сообщала, что в ночь на воскресенье возле кафе в Батайске произошел конфликт между местными жителями. Один из мужчин выстрелил в другого 12 раз из травматического оружия, стрелявший скрылся. В местных соцсетях сообщалось, что причиной ссоры стало участие молодого человека в военных действиях в зоне спецоперации. Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взял на личный контроль "инцидент с участником СВО". Происшествием заинтересовался и председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Да, у Вячеслава ухудшилось состояние… Он себя очень плохо чувствует сегодня. Ему с трудом помогают обезболивающие. Почему-то загустела кровь, и сильная головная боль, там где отрикошетила пуля от головы. Он говорит, до головы дотронуться больно", - рассказала мать военного.По ее словам, у Вячеслава каждое утро берут кровь, потому что врачи боятся, что начнется сепсис. Потерпевший находится в сознании, врачи в реанимацию его не переводят.Сейчас мать военного находится с сыном в больнице. На момент беседы с корреспондентом агентства она рассказала, что с Вячеславом работают следователи и адвокат. Она добавила, что пока ей и ее сыну не сообщили, задержан ли стрелявший и на каком этапе находится расследование инцидента."Врачи говорят, что сделали все возможное. Вызвали нейрохирурга, он его обследовал, потому что мы боялись, что отечность мозга начнется. Но он сказал, что отечности нет, просто болевой синдром", - уточнила мать потерпевшего.

https://ria.ru/20230817/kriminal-1890457474.html

батайск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, батайск