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В Батайске установили личность стрелявшего в участника СВО из травмата
В Батайске установили личность стрелявшего в участника СВО из травмата - РИА Новости, 05.09.2023
В Батайске установили личность стрелявшего в участника СВО из травмата
В Батайске установили личность стрелявшего в участника спецоперации, сообщила пресс-служба главка МВД по Ростовской области. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:34
2023-09-05T17:34
2023-09-05T18:47
происшествия
батайск
ростовская область
александр бастрыкин
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен — РИА Новости. В Батайске установили личность стрелявшего в участника спецоперации, сообщила пресс-служба главка МВД по Ростовской области."Полицейскими установлена личность участника конфликта, который произвел выстрелы из травматического пистолета в своего оппонента", — говорится в релизе.Сотрудники полиции опросили очевидцев происшествия, изучили записи с камер наблюдения, и в результате им удалось выяснить личность 28-летнего человека. Сейчас они принимают меры по установлению его местонахождения и задержанию.Инцидент в одном из кафе Батайска произошел в ночь на 3 сентября. Между местными жителями произошел конфликт, и один из них 12 раз выстрелил в другого из травматического оружия, после чего скрылся. В соцсетях сообщалось, что причиной ссоры стало участие молодого человека в военных действиях в зоне спецоперации. Пострадавший сперва отказался от госпитализации, но затем его доставили в больницу. По словам матери, сегодня его состояние ухудшилось.Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял расследование инцидента под личный контроль. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшего.
https://ria.ru/20230817/kriminal-1890457474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, батайск, ростовская область, александр бастрыкин, василий голубев
Происшествия, Батайск, Ростовская область, Александр Бастрыкин, Василий Голубев
В Батайске установили личность стрелявшего в участника СВО из травмата
В Батайске установили личность стрелявшего в участника СВО из травмата
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен — РИА Новости. В Батайске установили личность стрелявшего в участника спецоперации, сообщила пресс-служба главка МВД по Ростовской области.
«
"Полицейскими установлена личность участника конфликта, который произвел выстрелы из травматического пистолета в своего оппонента", — говорится в релизе.
Сотрудники полиции опросили очевидцев происшествия, изучили записи с камер наблюдения, и в результате им удалось выяснить личность 28-летнего человека. Сейчас они принимают меры по установлению его местонахождения и задержанию.
Инцидент в одном из кафе Батайска произошел в ночь на 3 сентября. Между местными жителями произошел конфликт, и один из них 12 раз выстрелил в другого из травматического оружия, после чего скрылся. В соцсетях сообщалось, что причиной ссоры стало участие молодого человека в военных действиях в зоне спецоперации.
Пострадавший сперва отказался от госпитализации, но затем его доставили в больницу. По словам матери, сегодня его состояние ухудшилось.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
взял расследование инцидента под личный контроль. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
поручил доложить об обстоятельствах произошедшего.
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