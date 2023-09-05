https://ria.ru/20230905/stralba-1894360843.html

В Батайске установили личность стрелявшего в участника СВО из травмата

В Батайске установили личность стрелявшего в участника СВО из травмата - РИА Новости, 05.09.2023

В Батайске установили личность стрелявшего в участника СВО из травмата

В Батайске установили личность стрелявшего в участника спецоперации, сообщила пресс-служба главка МВД по Ростовской области. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:34

2023-09-05T17:34

2023-09-05T18:47

происшествия

батайск

ростовская область

александр бастрыкин

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен — РИА Новости. В Батайске установили личность стрелявшего в участника спецоперации, сообщила пресс-служба главка МВД по Ростовской области."Полицейскими установлена личность участника конфликта, который произвел выстрелы из травматического пистолета в своего оппонента", — говорится в релизе.Сотрудники полиции опросили очевидцев происшествия, изучили записи с камер наблюдения, и в результате им удалось выяснить личность 28-летнего человека. Сейчас они принимают меры по установлению его местонахождения и задержанию.Инцидент в одном из кафе Батайска произошел в ночь на 3 сентября. Между местными жителями произошел конфликт, и один из них 12 раз выстрелил в другого из травматического оружия, после чего скрылся. В соцсетях сообщалось, что причиной ссоры стало участие молодого человека в военных действиях в зоне спецоперации. Пострадавший сперва отказался от госпитализации, но затем его доставили в больницу. По словам матери, сегодня его состояние ухудшилось.Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял расследование инцидента под личный контроль. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшего.

https://ria.ru/20230817/kriminal-1890457474.html

батайск

ростовская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, батайск, ростовская область, александр бастрыкин, василий голубев