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В Батайске установили личность стрелявшего в участника СВО из травмата - РИА Новости, 05.09.2023
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17:34 05.09.2023 (обновлено: 18:47 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/stralba-1894360843.html
В Батайске установили личность стрелявшего в участника СВО из травмата
В Батайске установили личность стрелявшего в участника СВО из травмата - РИА Новости, 05.09.2023
В Батайске установили личность стрелявшего в участника СВО из травмата
В Батайске установили личность стрелявшего в участника спецоперации, сообщила пресс-служба главка МВД по Ростовской области. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:34
2023-09-05T18:47
происшествия
батайск
ростовская область
александр бастрыкин
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен — РИА Новости. В Батайске установили личность стрелявшего в участника спецоперации, сообщила пресс-служба главка МВД по Ростовской области.&quot;Полицейскими установлена личность участника конфликта, который произвел выстрелы из травматического пистолета в своего оппонента&quot;, — говорится в релизе.Сотрудники полиции опросили очевидцев происшествия, изучили записи с камер наблюдения, и в результате им удалось выяснить личность 28-летнего человека. Сейчас они принимают меры по установлению его местонахождения и задержанию.Инцидент в одном из кафе Батайска произошел в ночь на 3 сентября. Между местными жителями произошел конфликт, и один из них 12 раз выстрелил в другого из травматического оружия, после чего скрылся. В соцсетях сообщалось, что причиной ссоры стало участие молодого человека в военных действиях в зоне спецоперации. Пострадавший сперва отказался от госпитализации, но затем его доставили в больницу. По словам матери, сегодня его состояние ухудшилось.Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял расследование инцидента под личный контроль. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшего.
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происшествия, батайск, ростовская область, александр бастрыкин, василий голубев
Происшествия, Батайск, Ростовская область, Александр Бастрыкин, Василий Голубев
В Батайске установили личность стрелявшего в участника СВО из травмата

В Батайске установили личность стрелявшего в участника СВО из травмата

© Фото : БАТАЙСК ГОРОД/TelegramМесто конфликта с участником СВО в Батайске
Место конфликта с участником СВО в Батайске - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : БАТАЙСК ГОРОД/Telegram
Место конфликта с участником СВО в Батайске
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен — РИА Новости. В Батайске установили личность стрелявшего в участника спецоперации, сообщила пресс-служба главка МВД по Ростовской области.
«

"Полицейскими установлена личность участника конфликта, который произвел выстрелы из травматического пистолета в своего оппонента", — говорится в релизе.

Сотрудники полиции опросили очевидцев происшествия, изучили записи с камер наблюдения, и в результате им удалось выяснить личность 28-летнего человека. Сейчас они принимают меры по установлению его местонахождения и задержанию.
Инцидент в одном из кафе Батайска произошел в ночь на 3 сентября. Между местными жителями произошел конфликт, и один из них 12 раз выстрелил в другого из травматического оружия, после чего скрылся. В соцсетях сообщалось, что причиной ссоры стало участие молодого человека в военных действиях в зоне спецоперации.
Пострадавший сперва отказался от госпитализации, но затем его доставили в больницу. По словам матери, сегодня его состояние ухудшилось.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев взял расследование инцидента под личный контроль. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшего.
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ПроисшествияБатайскРостовская областьАлександр БастрыкинВасилий Голубев
 
 
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