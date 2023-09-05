https://ria.ru/20230905/statut-1894310199.html

Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС

Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 05.09.2023

Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС

При оценке действий Армении по ратификации Римского статута Россия будет отталкиваться от разъяснений Еревана, заявила на брифинге официальный представитель МИД РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:22

2023-09-05T15:22

2023-09-05T21:23

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. При оценке действий Армении по ратификации Римского статута Россия будет отталкиваться от разъяснений Еревана, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. "Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами исходя из содержания ответа Еревана", — сказала она. Первого сентября правительство Армении направило в парламент проект решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. По словам источника РИА Новости в МИД, в Москве считают планы Еревана по присоединению к Римскому статуту неприемлемыми на фоне незаконных ордеров в отношении российского руководства. Армянских коллег предупредили о негативных последствиях такого решения для двусторонних отношений с Россией, добавил источник.В марте Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе якобы "депортацию" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Несколько дней спустя Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера создает колоссальный негативный потенциал и может иметь последствия в виде ответной реакции России.

https://ria.ru/20230803/arest-1888028867.html

https://ria.ru/20230328/mus-1861378965.html

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в мире, россия, ереван, москва, мария захарова