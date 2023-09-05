Рейтинг@Mail.ru
Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 05.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 05.09.2023 (обновлено: 21:23 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/statut-1894310199.html
Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС
Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС - РИА Новости, 05.09.2023
Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС
При оценке действий Армении по ратификации Римского статута Россия будет отталкиваться от разъяснений Еревана, заявила на брифинге официальный представитель МИД РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:22
2023-09-05T21:23
в мире
россия
ереван
москва
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780601097_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_5064175f6f0ee96403949b1ea17ee532.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. При оценке действий Армении по ратификации Римского статута Россия будет отталкиваться от разъяснений Еревана, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. "Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами исходя из содержания ответа Еревана", — сказала она. Первого сентября правительство Армении направило в парламент проект решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. По словам источника РИА Новости в МИД, в Москве считают планы Еревана по присоединению к Римскому статуту неприемлемыми на фоне незаконных ордеров в отношении российского руководства. Армянских коллег предупредили о негативных последствиях такого решения для двусторонних отношений с Россией, добавил источник.В марте Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе якобы "депортацию" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Несколько дней спустя Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера создает колоссальный негативный потенциал и может иметь последствия в виде ответной реакции России.
https://ria.ru/20230803/arest-1888028867.html
https://ria.ru/20230328/mus-1861378965.html
россия
ереван
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780601097_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_a8552b4e360cfb1368af148ed309c0fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ереван, москва, мария захарова
В мире, Россия, Ереван, Москва, Мария Захарова
Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС

РФ запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вид на Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. При оценке действий Армении по ратификации Римского статута Россия будет отталкиваться от разъяснений Еревана, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами исходя из содержания ответа Еревана", — сказала она.
Первого сентября правительство Армении направило в парламент проект решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. По словам источника РИА Новости в МИД, в Москве считают планы Еревана по присоединению к Римскому статуту неприемлемыми на фоне незаконных ордеров в отношении российского руководства. Армянских коллег предупредили о негативных последствиях такого решения для двусторонних отношений с Россией, добавил источник.
В марте Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе якобы "депортацию" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Захарова назвала ордер МУС на "арест" Путина дешевеньким сценарием
3 августа, 17:29
Несколько дней спустя Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера создает колоссальный негативный потенциал и может иметь последствия в виде ответной реакции России.
Международный уголовный суд - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Армении раскритиковали процесс присоединения страны к МУС
28 марта, 20:57
 
В миреРоссияЕреванМоскваМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала