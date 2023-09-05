Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС
РФ запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС
Вид на Ереван. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. При оценке действий Армении по ратификации Римского статута Россия будет отталкиваться от разъяснений Еревана, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами исходя из содержания ответа Еревана", — сказала она.
Первого сентября правительство Армении направило в парламент проект решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. По словам источника РИА Новости в МИД, в Москве считают планы Еревана по присоединению к Римскому статуту неприемлемыми на фоне незаконных ордеров в отношении российского руководства. Армянских коллег предупредили о негативных последствиях такого решения для двусторонних отношений с Россией, добавил источник.
В марте Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет им в том числе якобы "депортацию" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
Несколько дней спустя Следственный комитет возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора Карима Ахмад Хана. Первым трем вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, а прокурору — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что выдача ордера создает колоссальный негативный потенциал и может иметь последствия в виде ответной реакции России.