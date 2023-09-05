https://ria.ru/20230905/stalin-1894294087.html

Ректор РПУ развенчал один из популярных мифов о Сталине

Ректор РПУ развенчал один из популярных мифов о Сталине - РИА Новости, 05.09.2023

Ректор РПУ развенчал один из популярных мифов о Сталине

Встреча архиереев РПЦ с Иосифом Сталиным в 1943 году была, вопреки расхожему мнению, жестким дипломатическим спором, из которого митрополит Московский и... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:25

2023-09-05T18:25

2023-09-05T18:25

религия

иосиф сталин (джугашвили)

александр щипков

русская православная церковь

московский патриархат

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Встреча архиереев РПЦ с Иосифом Сталиным в 1943 году была, вопреки расхожему мнению, жестким дипломатическим спором, из которого митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) вышел победителем, отстояв кадровую и экономическую независимость церкви в СССР, рассказал РИА Новости заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Александр Щипков. Архиереи Русской православной церкви 4 сентября 1943 года тайно встретились со Сталиным в Кремле. Митрополит Сергий приехал на встречу из эвакуации, в которой пребывал во время войны в Ульяновске, рассказал Щипков РИА Новости, а митрополиты Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский), также будущий патриарх, и Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич), впоследствии ставший первым председателем отдела внешних церковных сношений Московского патриархата, усилили его переговорную команду. "Эта встреча не была благостным чаепитием. У нас почему-то принято считать, что Сталин великодушно пошёл навстречу Церкви, чуть ли не канонизировать его надо за это. Но это был очень жёсткий дипломатический спор, на котором митрополит Сергий отстаивал интересы Русской православной церкви. Он интересен тем, что сделал митрополит Сергий для Церкви: это восстановление патриаршества, которое отменили большевики, восстановление духовного образования, чтобы можно было воспроизводить и обучать духовенство, возвращение какого-то количества храмов. И митрополит Сергий вышел из этого спора победителем", – рассказал он. Главным условием Сталина был контроль над церковью, и по понятным причинам компромиссы были неизбежны, продолжил Щипков. "Уступка со стороны митрополита Сергия была: контролировать деятельность Церкви, направленную во внешний мир, и не вмешиваться во внутреннюю – в первую очередь в речь о программах духовных школ, о кадровой политике. Согласие на это было дано, и, естественно, государство не соблюдало эту договоренность, постоянно ее нарушало, вмешивалось в кадровую политику, но договоренность была, и на эту договоренность постоянно Церковь ссылалась в бесконечной борьбе за кадровую политику. Определенной степени независимости митрополит Сергий постоянно пытался добиться для Церкви", – рассказал он. Сталин был прагматичен и делал шаги в сторону Церкви, понимая роль психологического и религиозного состояния армии, но потепление в отношении государства к Церкви во время войны быстро сменилось новыми арестами и посадками духовенства во второй половине 1940-х годов, напомнил эксперт. "Сталин вообще предложил финансировать Церковь за государственный счет, это были не такие большие деньги. Но митрополит Сергий отказался, он пытался до самого конца максимально сохранить независимость, кадровую и экономическую. Советское государство же поступило наоборот: приходы обложили налогом до 50%, а иногда до 70%", – добавил Щипков. Конечно, фигура Сталина колоссальна с исторической точки зрения, но в тот момент и в том разговоре митрополит Сергий превосходил его на две головы, считает эксперт. "Он выжал из ситуации максимум, и это позволило Церкви жить и развиваться", – заключил он.

https://ria.ru/20230904/kultura-1894167579.html

https://ria.ru/20230818/stalin-1890857586.html

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иосиф сталин (джугашвили), александр щипков, русская православная церковь, московский патриархат